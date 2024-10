Η ΔΕΘ υποδέχεται το FOOD & DRINKS by Detrop

Το Food & Drinks by Detrop έρχεται ανανεωμένο, στη ΔΕΘ, και υπόσχεται αξέχαστες γευστικές εμπειρίες σε γαστρονομία και ποτά. Με μότο Eat locally, think globally, η τριήμερη έκθεση, 1 με 3 Νοεμβρίου 2024, φέρνει κοντά παραγωγούς βιομηχανία και εμπόριο, σχεδόν από κάθε γεωγραφική τοποθεσία.

Μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν 250 άμεσοι και έμμεσοι εκθέτες από 19 χώρες, ενώ σημαντική θα είναι και η συμμετοχή περιφερειών της Ελλάδας, με την Κεντρική Μακεδονία να παρουσιάζει και τη Μακεδονική Κουζίνα. Επιπλέον, το παρών θα δώσουν και 90 ξένοι hosted buyers από 18 χώρες. Παρά τον διεθνή χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκθεσης, αξιοσημείωτες είναι οι προσπάθειες για τη γαστρονομική ανάδειξη της Θεσσαλονίκης στους κατοίκους της πόλης, δημιουργώντας μία διάδραση, ενσωματώνοντας πιάτα από παραγωγούς και εστιατόρια της πόλης, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της ΔΕΘ, Τάσος Τζήκας.

Στόχος για μία Έκθεση διαφορετική μέσα από τη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης, επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, Αλέξης Τσαξιρλής. Έτσι λοιπόν, το Food & Drinks εκδηλώνει την εξωστρέφειά του (και) με μία εκδήλωση-έκπληξη, σε συνδυασμό με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, στις 18:30, στην Αριστοτέλους. Οι παρευρισκόμενοι, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά όλα όσα έχουν διοργανωθεί για εκείνη την ημέρα από δύο events που αποτελούν μέρος της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης. Εκείνη την ημέρα θα υπάρχει κάτι ξεχωριστό που θα συνδέει όλη την πόλη.

Μία επιπλέον “γεύση” από το Food & Drinks by Detrop

Με τον καφέ να έχει γίνει το δεύτερο πιο δημοφιλές, μη αλκοολούχο ρόφημα, μετά το νερό, ο Βαλάντης Λαμπριανίδης, από το All About Café, ξεκίνησε τη δική του τοποθέτηση και μίλησε για τον ρόλο του καφέ στο Food & Drinks by Detrop. Φέτος,

παρουσιάζεται όλη η εξέλιξη του καφέ, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες και στους επαγγελματίες να παρουσιάσουν μοναδικές ποικιλίες καφέ, από διάφορες προελεύσεις.

Φέτος, μία πρωτοποριακή δράση με cocktail, στην οποία, για κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση δημιουργήθηκε ένα cocktail, που αφορά αποκλειστικά τη FOOD & DRINKS by Detrop, θα μπορεί ο επισκέπτης να πηγαίνει σε προτεινόμενο μαγαζί, να επιλέγει το συγκεκριμένο cocktail, το οποίο θα έχει βάση τον καφέ. Τα εγκαίνια θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, στις 18:00. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά

Με προσήλωση στον κλάδο της αγροδιατροφής, προσφέρεται στήριξη σε δεκάδες παραγωγούς απ’ όλη την Ελλάδα, για τη δημιουργία νέων προϊόντων· από ελαιόλαδο, προϊόντα με βάση το μέλι, καρπούς. Με αυτήν την ιδιότητα, φέτος στη Food & Drinks, παραγωγοί από όλη την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, με στόχο την ανάδειξη του κλάδου της αγροδιατροφής αλλά και το μέλλον που μπορεί να έχει. Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Food & Drinks, της ΠΕΤΕΤ και των τριών (δημόσιων) Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, η Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά διοργανώνει, την Παρασκευή, στις 12:00, ημερίδα με θέμα “Η επόμενη μέρα στον κλάδο των τροφίμων”, εστιάζοντας στους τρεις βασικούς άξονες, Βιωσιμότητα-Καινοτομία-Εξωστρέφεια.

Τα εγκαίνια θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, στις 18:00, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Έκθεσης στο: https://www.foodanddrinks-expo.gr/