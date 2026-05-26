Η ΔΕΘ-HELEXPO στην 93η International Agricultural Fair του Novi Sad

Στην 93η International Agricultural Fair που πραγματοποιήθηκε στις 16 με 21 Μαΐου στο Novi Sad Fair συμμετείχε με δικό της περίπτερο η ΔΕΘ-HELEXPO, ενεργοποιώντας το Μνημόνιο Συνεργασίας της με την Αυτόνομη Περιφέρεια της Βοϊβοντίνας και τον εκθεσιακό οργανισμό της Σερβίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας είχε υπογραφεί το Νοέμβριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των τριών πλευρών, θέτοντας τις βάσεις για συστηματική συνεργασία στους τομείς των εκθέσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης, της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης παραγωγικών φορέων Ελλάδας και Σερβίας.

Η ΔΕΘ-HELEXPO έδωσε δυναμικό «παρών», προβάλλοντας το ελληνικό εκθεσιακό οικοσύστημα και τις κλαδικές της διοργανώσεις σε ένα περιβάλλον έντονης επιχειρηματικής κινητικότητας, θεσμικής παρουσίας και διεθνών συνεργασιών. Μάλιστα, σε επιχειρηματικό επίπεδο αξιοποίησε στοχευμένα τη συμμετοχή της στην έκθεση, πραγματοποιώντας πάνω από 130 B2B συναντήσεις με εταιρείες και οργανισμούς που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Στόχος ήταν η προώθηση των βασικών κλαδικών εκθέσεών της και η ενίσχυση της συμμετοχής διεθνών επιχειρήσεων και επισκεπτών στις διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι εκθέσεις: Agrotica, Zootechnia, Agrothessaly, Freskon, Food & Drinks by Detrop και Artozyma.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν θεσμικές συναντήσεις με την Πρόεδρο της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Περιφέρειας της Βοϊβοντίνας, κα Maja Gojković, και την ομάδα της, με αντικείμενο την ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας και την περαιτέρω αξιοποίηση του εκθεσιακού εργαλείου ως πλατφόρμας οικονομικής διπλωματίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι και συγκεκριμένα με τον Προϊστάμενο κ. Αντώνιο Κατεπόδη και τον Σύμβουλο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, με σκοπό την περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Σερβίας μέσω των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ-HELEXPO. Επίσης, επαφές έγιναν, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βοϊβοντίνας και τη διοίκηση του Novi Sad Fair.

Παράλληλα, η ΔΕΘ-HELEXPO συναντήθηκε και διερεύνησε συνεργασίες με αντιπροσωπείες του αγροδιατροφικού τομέα και trade agencies από την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία, καθώς και με φορείς όπως η Cooperative Union of Vojvodina, το National Institute of Field and Vegetable Crops of the Republic of Serbia, το Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Srpska, τη Γενική Πρόξενο του Μαυροβουνίου στη Σερβία και τον Γενικό Πρόξενο της Ανγκόλας στη Σερβία.

Την ομάδα της ΔΕΘ-HELEXPO στο Novi Sad απάρτιζαν ο Γιώργος Γονιάδης, Στέλεχος Διεθνών Σχέσεων και Γραμματέας Δ.Σ., η Βασιλική Δίγγα, Project Manager των εκθέσεων Agrotica, Zootechnia και Agrothessaly και η Αράξια Γκαναπετιάν, Project Manager των εκθέσεων Food & Drinks by Detrop και Artozyma.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διοργάνωση εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΘ-HELEXPO για ενεργότερη παρουσία στις αγορές των Βαλκανίων με έμφαση στον αγροτικό τομέα, την κτηνοτροφία, τα φρέσκα προϊόντα, την παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, την αρτοποιία-ζαχαροπλαστική και τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον σύγχρονο πρωτογενή τομέα. Ενίσχυσε δε την εικόνα της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς εκθεσιακού κόμβου, άνοιξε νέες γέφυρες συνεργασίας με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Σερβίας και της ευρύτερης περιοχής και επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως οργανισμού που συνδέει αγορές, κλάδους και ανθρώπους με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η 93η International Agricultural Fair του Novi Sad συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της αγροδιατροφικής αγοράς της περιοχής με ισχυρή παρουσία επιχειρήσεων, φορέων, παραγωγών και αγροτικών οργανισμών, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες τάσεις της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αγροτικής μηχανοποίησης, των τροφίμων και ποτών, αλλά και της καινοτομίας.