Η CIA εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό για 2-4 μήνες

Την εκτίμηση ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ για τουλάχιστον 3-4 μήνες προτού εμφανιστούν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, μετέφερε η CIA στην κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την Washington Post .

«Η ηγεσία έχει γίνει πιο ριζοσπαστική, αποφασιστική και ολοένα και πιο σίγουρη ότι μπορεί να ξεπεράσει την πολιτική βούληση των ΗΠΑ και να διατηρήσει την εγχώρια καταστολή για να αναχαιτίσει οποιαδήποτε αντίσταση» στο εσωτερικό του Ιράν, δηλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Παρόμοια καθεστώτα διαρκούν για χρόνια υπό παρατεταμένα εμπάργκο και πολέμους αποκλειστικά με αεροπορική ισχύ» πρόσθεσε.

Το Ιράν έχει επίσης καταφέρει να διατηρήσει το 75% των κινητών εκτοξευτών πυραύλων και το 70% των πυραύλων του, σύμφωνα με την αναφορά της CIA. Σχεδόν όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσής του έχουν επίσης αναστηλωθεί και ανοίξει ξανά.