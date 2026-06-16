Η χρηματοδότηση του Ιράν μέσω Επενδυτικού Ταμείου «ανάβει φωτιές» – Η «διαφωνία» Τραμπ με Βανς

Ενώ ακόμη κανείς δεν γνωρίζει τους ακριβείς όρους της συμφωνίας που υπεγράφη ηλεκτρονικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που αναμένεται να γίνει γνωστό την Παρασκευή σε ειδική τελετή στην Ελβετία, ένα από τα σημεία που φαίνεται ότι υπάρχει οριστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό του Περιφερειακού Επενδυτικού Ταμείου .

Εδώ και καιρό Ιρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για αποζημιώσεις από Ισραήλ και ΗΠΑ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες και να επέλθει επιτέλους ειρήνη.

Όπως αναφέρει η Washington Post, οι απόψεις διίστανται καθώς από τον κύκλο του Αμερικανού προέδρου, συμπεριλαμβανομένου και του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα μεγάλο Επενδυτικό Ταμείο, εφόσον τηρήσει το δικό της μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την άλλη, όμως, ο ίδιος ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επενδύσουν χρήματα για την αποκατάσταση των πολεμικών καταστροφών στο Ιράν. Επισημαίνεται ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει αποδεκτό και έχει υπογραφεί από τον Αμερικανό πρόεδρο στη συμφωνία για τη Γάζα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα παραδώσουν αμέσως χρήματα στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας των χωρών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: «Δεν επενδύουμε χρήματα στο Ιράν, παρεμπιπτόντως», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, καθώς απέρριψε τα ειδησεογραφικά δημοσιεύματα για πιθανές αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα ως «γελοία».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να υπάρξει ανάγκη για επενδύσεις στο Ιράν στο μέλλον, δεδομένης της καταστροφής που προκλήθηκε από τη σύγκρουση της χώρας με τις ΗΠΑ, αλλά ότι αυτό δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά του. «Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν τεράστιες ευκαιρίες», δήλωσε ο Τραμπ, πλαισιωμένος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ και άλλοι παράγοντες των διαβουλεύσεων, έχουν δηλώσει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Ερωτηθείς από το CBS News τη Δευτέρα σχετικά με την πιθανότητα αυτού του ταμείου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν το διέψευσε: «Θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε μια χρηματοδότηση από τον Συνασπισμό των κρατών του Κόλπου, εφόσον τηρούν την υποχρέωση που τους αναλογεί», δήλωσε ο Βανς, αναφερόμενος στον συνασπισμό έξι χωρών του Περσικού Κόλπου, γνωστό ως Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Επικρίσεις εντός ΗΠΑ για χρηματοδότηση του Ιράν

Ωστόσο, αξιωματούχοι και σύμμαχοι του Τραμπ έχουν απορρίψει ειδησεογραφικά δημοσιεύματα σχετικά με την παροχή οικονομικών κινήτρων στο Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας, με τον Λευκό Οίκο να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις συγκρίσεις με μια συμφωνία για την οποία μεσολάβησε ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα το 2015.

Τόσο οι συμφωνίες της εποχής Ομπάμα όσο και του Τραμπ θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και θα επιτρέψουν στη χώρα να έχει πρόσβαση σε ξένη χρηματοδότηση.

Οι επικριτές της συμφωνίας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων πολλών Ισραηλινών αξιωματούχων, λένε ότι δεν θα εξαλείψει πλήρως τις απειλές που θέτει το Ιράν και το σκληροπυρηνικό του καθεστώς. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου έχουν επίσης δηλώσει ότι θέλουν να έχουν λόγο στη συμφωνία του Τραμπ και ότι είναι κατά της χορήγησης χρηματοδότησης στο Ιράν. Ο Βανς δήλωσε στο Fox News τη Δευτέρα ότι το Ιράν «δεν θα πάρει ποτέ ούτε δεκάρα» από τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων.

Άλλοι έχουν περιγράψει ένα πιθανό επενδυτικό ταμείο ως κίνητρο για το Ιράν να τηρήσει το δικό του μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας: «Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το Ιράν θα πρέπει πρώτα να διαλύσει πλήρως το πυρηνικό του πρόγραμμα, να τερματίσει εντελώς την υποστήριξή του προς τρομοκρατικές ομάδες και να πραγματοποιήσει ουσιαστικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις», δημοσίευσε στο X ο Άλεξ Μπρούσεβιτς, σύμβουλος του Τραμπ. «Μόνο τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν στην οργάνωση μιας ομάδας επενδυτών για την αναζήτηση εμπορικά ελκυστικών ευκαιριών στο Ιράν».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η εστίασή του παραμένει στους παγκόσμιους κινδύνους για την ασφάλεια και όχι στις οικονομικές ευκαιρίες: «Το μόνο πράγμα που πραγματικά έχει σημασία για μένα είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο πρόεδρος.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι πρόκειται να υπογράψουν τη συμφωνία τους την Παρασκευή στη Γενεύη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η συμφωνία προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, της πιο κρίσιμης πλωτής οδού για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Η τιμή του πετρελαίου, η οποία μειώθηκε απότομα μετά την είδηση ​​της ειρηνευτικής συμφωνίας και την προοπτική αύξησης των παγκόσμιων προμηθειών, υποχώρησε περαιτέρω την Τρίτη, φτάνοντας περίπου τα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές την Τρίτη σε συνάντηση με τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον ηγέτη του Κατάρ, το οποίο είναι μέλος του GCC. Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον ηγέτη του Κατάρ για τη βοήθεια της χώρας του κατά τη διάρκεια του πολέμου και τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η εφημερίδα Washington Post ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το Κατάρ έκανε μυστικές επαφές με το Ιράν προς την έναρξη του πολέμου, επιδιώκοντας να προστατεύσει το σημαντικότερο συγκρότημα φυσικού αερίου του από ιρανικά αντίποινα.

«Μπορούσες να περάσεις τα σύνορα με τα πόδια, οπότε ήσουν σε πιο επικίνδυνη θέση», είπε ο Τραμπ στον ηγέτη του Κατάρ. «Αλλά… πολέμησες και μας βοήθησες, και μάλιστα με μεγάλη γενναιότητα. Θέλω λοιπόν απλώς να σε συγχαρώ γι’ αυτό, και θα είσαι πάντα φίλος μου». Ο ηγέτης του Κατάρ ευχαρίστησε τον Τραμπ και τον επαίνεσε για «την πολύ σημαντική συμφωνία».

Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, η Τεχεράνη θα τερματίσει τις προσπάθειές της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν έχει απαιτήσει την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων περιουσιακών στοιχείων που είχαν «παγώσει» λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ.