Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορκίστηκε η Χεζμπολάχ χαιρετίζοντας την επιλογή του ως διαδόχου του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε σε αμερικανοισραηλινή επιχείρηση.

«Εμείς στη Χεζμπολάχ εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήρια και τις ευλογίες μας. Ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας για πίστη σε αυτήν την ευλογημένη προσέγγιση και τη σταθερότητά μας στο μονοπάτι της πίστης», αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής πριν από μια εβδομάδα εξαπολύοντας επιθέσεις στο Ισραήλ σε απάντηση για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ.