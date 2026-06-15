Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Την υποστήριξή της στη συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξέφρασε η Χεζμπολάχ σε δήλωσή της.

Ακόμη, «συγχαίρει» το ιρανικό καθεστώς για «το σημαντικό επίτευγμα της σύναψης μνημονίου κατανόησης» με τις ΗΠΑ, αναφέρεται στη δήλωση.

Η Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι το πλαίσιο αυτό θεωρείται απλώς «προοίμιο για την ολοκλήρωση της πορείας προς την πλήρη απελευθέρωση της γης μας».

Προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους του νότιου τμήματος της χώρας, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή, να «αναμένουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ασφαλή επιστροφή στα χωριά και τις πόλεις τους», καθώς ενδέχεται να υπάρξουν «πιθανές παραβιάσεις» από το Ισραήλ.