Η Χαμάς προσανατολίζεται στη διάλυση της Επιτροπής της διακυβέρνησης στη Γάζα ενόψει μεταβίβασης της εξουσίας

Η Χαμάς προσανατολίζεται στη διάλυση της «Επιτροπής Διακυβέρνησης» στη Γάζα, στο πλαίσιο διαδικασιών μεταβίβασης της εξουσίας, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές και Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Παράλληλα, δημοσιογράφοι έχουν κληθεί σε επικείμενη συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα (6/7), όπου αναμένεται να ανακοινωθούν «σημαντικές εξελίξεις».

Πηγή της οργάνωσης δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA το βράδυ της Κυριακής (5/7) ότι αναμένεται επίσημη ανακοίνωση στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στη Γάζα, υπό την αιγίδα του Γραφείου Τύπου της Γάζας. Η ανακοίνωση πιθανότατα θα περιλαμβάνει τη διάλυση της «Επιτροπής Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Εργασίας», η οποία λειτουργεί ως de facto κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κίνηση αυτή εντάσσεται σε πολιτικές και διοικητικές συνεννοήσεις που αποσκοπούν στο άνοιγμα του δρόμου για μια εθνική επιτροπή ή μια τεχνοκρατική αρχή, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων, μετά από μήνες συζητήσεων για τον τρόπο εισόδου της στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στέλεχος της Χαμάς ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πρακτικές διευθετήσεις για τη διευκόλυνση της μεταβίβασης της διοίκησης. Διευκρίνισε ότι «έχει συσταθεί μια εθνική ομάδα με τη συμμετοχή κυβερνητικών φορέων, παλαιστινιακών οργανώσεων και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, η οποία αναλαμβάνει τη διευκόλυνση της μεταφοράς των διοικητικών αρμοδιοτήτων στην εθνική επιτροπή», υπό την προεδρία του δρ. Άλι Σαάθ, που συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης.

Πρόσθεσε ότι «οι τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες στη Γάζα έχουν εκφράσει πλήρη ετοιμότητα να συνεργαστούν με οποιαδήποτε μεταβατική δομή», επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων το προηγούμενο διάστημα, ενώ μια προσωπικότητα θα αναλάβει προσωρινά τα διοικητικά καθήκοντα μέχρι να αναλάβει η νέα επιτροπή.

Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύονται από περιφερειακές και διεθνείς μεσολαβητικές προσπάθειες για την αναζωογόνηση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα. Πηγές της οργάνωσης ανέφεραν ότι οι μεσολαβητές ενημέρωσαν τη Χαμάς για αρχικές συνεννοήσεις που περιλαμβάνουν την αναβολή συζητήσεων σε ευαίσθητα ζητήματα, όπως ο οπλισμός των οργανώσεων και τα κρατικά χρέη, ώστε να υπάρξει πρόοδος στα υπόλοιπα σημεία.

Αναμένεται ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επιστρέψει στο Κάιρο στο τέλος της εβδομάδας για απευθείας συναντήσεις με τους μεσολαβητές, με στόχο την εδραίωση των συμφωνηθέντων και την περαιτέρω πρόοδο.

Παράλληλα, παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι αναμένονται συναντήσεις στο Κάιρο μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, με τη συμμετοχή παλαιστινιακών οργανώσεων, με στόχο «την κάλυψη των κενών» στην επόμενη φάση της συμφωνίας, στο πλαίσιο προσπαθειών για προώθηση της πολιτικής διαδικασίας προς πιο σταθερές διευθετήσεις.

Οι πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο για πιθανή συμμετοχή διεθνών απεσταλμένων στις συναντήσεις,χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση, καθώς ορισμένες πλευρές συνδέουν την παρουσία τους με απτή πρόοδο στα βασικά διαπραγματευτικά ζητήματα.

Η Λωρίδα της Γάζας βιώνει μια περίπλοκη ανθρωπιστική και ασφαλιστική κατάσταση μετά από χρόνια πολέμου και κλιμάκωσης, ενώ παρατηρητές εκφράζουν την ελπίδα ότι οι τρέχουσες κινήσεις θα ανοίξουν τον δρόμο για αναδιοργάνωση της πολιτικής διοίκησης και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.