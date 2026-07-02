Η CENTCOM εξετάζει τη μεταφορά αμερικανικών βάσεων από τα κράτη του Κόλπου στο Ισραήλ

ΗΚεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους των επιχειρησιακών της υποδομών από τις αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η έκθεσή τους σε ενδεχόμενες νέες επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και drones, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που αναδημοσιεύει η Jerusalem Post.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η δημιουργία μιας νέας αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στην έρημο της Νεγκέβ ή η επέκταση υφιστάμενης ισραηλινής αεροπορικής βάσης, ώστε να φιλοξενήσει αμερικανικές δυνάμεις και κρίσιμα συστήματα διοίκησης και ελέγχου.

Η συζήτηση αυτή εντάθηκε μετά τις σημαντικές ζημιές που υπέστησαν τουλάχιστον 20 αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, με τη ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον πληγέντων στόχων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο η αποκατάσταση των καταστροφών στη συγκεκριμένη βάση θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες για την απομάκρυνση των συντριμμιών και την ανακατασκευή κρίσιμων υποδομών επικοινωνιών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να επανεξετάζουν συνολικά το στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στην περιοχή, εξετάζοντας ακόμη και τη μεταφορά ορισμένων κέντρων διοίκησης σε υπόγειες εγκαταστάσεις για μεγαλύτερη προστασία.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να ανανεώσει έως το 2030 τις συμφωνίες προμηθειών και συνεργασίας με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο μιας πιο μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας, η εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων στο ισραηλινό έδαφος θα ενίσχυε τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και θα δημιουργούσε ένα ισχυρότερο πλέγμα αεράμυνας. Επιπλέον, θα παρείχε στις ΗΠΑ καλύτερη πρόσβαση στις επιχειρήσεις που διεξάγονται στη Γάζα και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η προοπτική μιας διευρυμένης αμερικανικής παρουσίας στο Ισραήλ προκαλεί και προβληματισμούς. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού χρησιμοποίησαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, δημιουργώντας πιέσεις στις αεροπορικές υποδομές της χώρας και προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στην Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τις ΗΠΑ.