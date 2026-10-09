ΔΙΕΘΝΗ

Η CENTCOM αναφέρει ότι ανακατεύθυνε 133 πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού στο Ιράν

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Την ανακατεύθυνση 133 εμπορικών πλοίων, κατά τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σε ανάρτησή της στο X, η CENTCOM χαρακτήρισε τον αμερικανικό αποκλεισμό του Ιράν «αδιαπέραστο», δημοσιεύοντας παράλληλα εικόνα ενός ελικοπτέρου Sea Hawk του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να απογειώνεται από το αεροπλανοφόρο USS John Paul Jones.

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν, οι οποίες όμως έχουν «βαλτώσει».

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