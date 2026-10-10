Η Αθωνική Πολιτεία και τα Μετέωρα σε μια μοναδική εικαστική περιήγηση μέσα από τις αρχιτεκτονικές μακέτες δια χειρός Μιχάλη Βασιλόπουλου

Ένα σύνολο από μακέτες – πιστά αντίγραφα των είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και όψεων των Μετεώρων που πλαισιώνονται επίσης από ορισμένα επιτοίχια έργα, όλες δημιουργίες του Μιχάλη Βασιλόπουλου, περιλαμβάνει η έκθεση με τίτλο «Άγιον Όρος & Μετέωρα – Περιήγηση στις Μοναστικές Πολιτείες», που θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται, όπως τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου, για μια ξεχωριστή έκθεση που αναδεικνύει την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την πνευματική κληρονομιά δύο κορυφαίων μοναστικών κέντρων της Ορθοδοξίας, του Αγίου Όρους και των Μετεώρων.

Η έκθεση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, σε συνεργασία με τις Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού, και τελεί υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, του Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεου και του δημάρχου Καρδίτσας, Βασίλη Τσιάκου. Η επιστημονική επιμέλεια, όπως αναφέρθηκε, είναι της Λουίζας Καραπιδάκη, αρχαιολόγου – ιστορικού Τέχνης. Την ευθύνη παραγωγής και παρουσίασης ανέλαβαν οι «Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού» και η εταιρία Perception. Η έκθεση αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Τώρα, με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας έρχεται και στην πόλη της Καρδίτσας, μετά την επιτυχημένη παρουσίασή της στη Λάρισα (Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο) και με προγραμματισμό θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ειδικά για την παρουσίαση στην Καρδίτσα θα γίνουν και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις που θα απλωθούν σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης και σε πολλά σημεία της τοπικής περιφερειακής ενότητας (προσεχώς θα υπάρξει πιο λεπτομερής ανακοίνωση).

Με το πιο ελαφρύ ξύλο στον κόσμο, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «έχτισε» τα πιο βαριά μνημεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης ο Μιχάλης Βασιλόπουλος. Οι δημιουργίες του αποτυπώνουν με κάθε λεπτομέρεια την αγιορείτικη αρχιτεκτονική κληρονομιά όπως σώζεται σήμερα. Μέσα από την ιδιαίτερη τέχνη της μακέτας, παρουσιάζει με εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια τις 20 Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και χαρακτηριστικές όψεις των Μετεώρων. Τα έργα του, κατασκευασμένα από το ιδιαίτερα ελαφρύ ξύλο balsa, είναι το αποτέλεσμα πολυετούς μελέτης της αρχιτεκτονικής ιστορίας και των κατασκευαστικών λεπτομερειών των μνημείων.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «Σε κάποια στιγμή της ζωής μου αποφάσισα ν’ ασχοληθώ και ν’ αφοσιωθώ, όχι στο Θεό, αλλά σε κατασκευές που λίγο ή πολύ σχετίζονται μαζί Του. Μιλώ για απεικονίσεις και μακέτες μοναστηριών, βυζαντινών εκκλησιών, μνημείων ιστορικών που ανακάλυψα ότι με συγκινούν. Με συγκινεί η αρχιτεκτονική ιστορία τους και βέβαια σε συνέχεια η αρχιτεκτονική τους τύχη».

Η παρουσίαση στην Καρδίτσα, τονίστηκε, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Μέσα στον χώρο της έκθεσης προβάλλεται trailer (εικοσάλεπτο – επαναλαμβανόμενο) με εικόνες από τη ζωή των μοναχών, πλαισιωμένο με τη μουσική Τσαϊκόφσκι «Ύμνος στην Ορθοδοξία», που γράφτηκε μετά από παραγγελία της Σέρβικης Μονής Χελανδαρίου». Για την έκθεση ο δήμαρχος, κ. Β. Τσιάκος ανέφερε: «Το μεγάλο θεματικό ενδιαφέρον, η ιδιότυπη άρση του μοναστικού άβατου που προσφέρει, ελπίζουμε να κερδίσουν το ενδιαφέρον των μικρών και μεγάλων πολιτών της Καρδίτσας και να μετουσιώσουν τη συγκεκριμένη μουσειακή επίσκεψη σε εμπειρία που δεν πρέπει να χάσουμε».

Παράλληλα ο αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Ευθυμίου δήλωσε: «Η πολλαπλή σημασία των δύο μοναστικών κέντρων με την μεγάλη ιστορία, την τεράστια θρησκευτική, πνευματική, καλλιτεχνική κι ευρύτερα ιστορική σημασία, με τα πολλά κοινά στοιχεία που μοιράζονται αλλά και τις χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητές τους, όλα λειτούργησαν προωθητικά για να στηρίξουμε την διοργάνωση αυτή».

Η Λουίζα Καραπιδάκη, αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης δήλωσε: «Η αξία αυτού του συνόλου των έργων του Βασιλόπουλου έγκειται και στην τελειότητα της εκτέλεσης των κατασκευών του ως έργα τέχνης και όχι ως έργα χειροτεχνίας αλλά και στην επιλογή των θεμάτων του γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να θαυμάσουμε, να παρατηρήσουμε, να γνωρίσουμε και να εξοικειωθούμε με την εντυπωσιακή μοναστηριακή αρχιτεκτονική της χώρας μας και κυρίως, με αυτή του “εν μέρει’ αγνώστου Αγίου Όρους».

Από την πλευρά της, η Ζωζώ Λιδωρίκη επεσήμανε: «Οι Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού δημιουργήθηκαν πριν από τριάντα τέσσερα χρόνια και απέκτησαν το χαρακτήρα μιας πολυδιάστατης προσπάθειας ανάδειξης και προβολής του ελληνικού πολιτισμού. Στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι μόνο με ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες αντιξοότητες και προκλήσεις». Ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κωνσταντίνος Τέλιος υπογράμμισε πως ο Μιχάλης Βασιλόπουλος μελέτησε και ανέδειξε με τα έργα του την αρχιτεκτονική ιστορία των μνημείων μας, και αυτά τα έργα ταξιδεύουν μέσα από τις εκθέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.

Ειδικότερα ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσιάκος με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες της Καρδίτσας να επισκεφθούν την έκθεση, καθώς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε την αρχιτεκτονική ιστορία αυτών των δύο μοναστικών κέντρων.

Η έκθεση θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-14:00, ενώ στο πλαίσιό της θα πραγματοποιηθούν και παράλληλες εκδηλώσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη.