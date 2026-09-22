Η αρετή του ρεαλισμού και οι κανόνες της νοικοκυρεμένης πολιτικής

Του Θεόδωρου Γ. Καράογλου

Βουλευτή ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης

Υποψήφιου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας



Υπάρχει μια λέξη που ίσως περιγράφει καλύτερα από κάθε άλλη τη φιλοσοφία πίσω από τις οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης στην 90η ΔΕΘ και αυτή είναι ο ρεαλισμός. Όχι ο εύκολος που βασίζεται στη διαχείριση των αριθμών, αλλά εκείνος που αναγνωρίζει τα όρια της οικονομίας, υπολογίζει τις αντοχές του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα αναζητά τον τρόπο ώστε η ανάπτυξη να επιστρέψει στην κοινωνία.

Το πακέτο των νέων μέτρων ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 και αποτελεί το ένα σκέλος της εξίσωσης. Πέραν, όμως, της λογιστικής προσέγγισης υπάρχει και το δεύτερο σκέλος που αφορά την κοινωνική ανταπόδοση της οικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο στοίχημα της επόμενης περιόδου. Ως οικονομολόγος γνωρίζω πολύ καλά ότι η νοικοκυρεμένη πολιτική έχει αξία όταν το παραγόμενο αποτέλεσμά της μετουσιώνεται σε διαθέσιμο εισόδημα που σημαίνει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση, μεγαλύτερη καταναλωτική δυνατότητα και, τελικά, αισθητή βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτή είναι, εξάλλου, η κυβερνητική στόχευση μέσα από τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Αυτό αφορά, για παράδειγμα, τον μισθωτό που θα διαπιστώσει ότι από τη φορολογική μεταρρύθμιση του μένει κάθε μήνα στην τσέπη του κάτι περισσότερο από τον μισθό του. Αφορά την οικογένεια με παιδιά, για την οποία οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις μειώνουν ουσιαστικά την επιβάρυνση. Αφορά τον συνταξιούχο που θα δει την ενίσχυση του εισοδήματός του να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Αφορά τον αγρότη και τον ελεύθερο επαγγελματία, που χρειάζονται όχι μόνο μέτρα στήριξης, αλλά ένα σταθερότερο και πιο προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον.

Τα παραδείγματα είναι συγκεκριμένα. Από τον Νοέμβριο του 2026, η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Για μια συνταξιούχο με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ, η συνολική πρόσθετη ωφέλεια από την αύξηση της σύνταξης και την οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται σε 608 ευρώ ετησίως. Για συνταξιούχο με εισόδημα 1.086 ευρώ, φτάνει στα 684 ευρώ. Επιπρόσθετα, η φορολογική μεταρρύθμιση δίνει ιδιαίτερο βάρος στις οικογένειες με παιδιά. Για τους τρίτεκνους προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχη ρύθμιση αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Όσον αφορά τους μισθωτούς, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027 συμβάλλει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η πολιτική, άλλωστε, κρίνεται τελικά στην καθημερινότητα. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια δεδομένου ότι ο πολίτης δεν ζει «μέσα» στους πίνακες του άψυχου προϋπολογισμού, αλλά στην πραγματικότητα που συνεπάγεται ότι πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει ενοίκιο, τη δόση του στεγαστικού δανείου του, τους λογαριασμούς, τα έξοδα των παιδιών του. Εκεί θα μετρηθεί και η αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών επιλογών.

Γι’ αυτό σε καμία περίπτωση η νοικοκυρεμένη πολιτική δεν πρέπει να συγχέεται με τη λιτότητα, όπως επιχειρεί να κάνει η αντιπολίτευση διαστρεβλώνοντας τα δεδομένα. Είναι η πολιτική που ξέρει πόσα έχει το κράτος, πού πρέπει να τα κατευθύνει και ποιο αποτέλεσμα πρέπει να παράγουν. Με βάση αυτήν την αρχή η Νέα Δημοκρατία δεν υπόσχεται τα πάντα σε όλους. Επιλέγει, ιεραρχεί και στηρίζει εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 19/09/2026