Η απόφαση για το Μετρό στα Δυτικά – Πλήρης επιβεβαίωση του MyPortal.gr

Του Βαγγέλη Πλάκα

Την ώρα που το ενδιαφέρον αναφορικά με το Μετρό Θεσσαλονίκης εστιάζεται στην ημερομηνία παράδοσης της γραμμής επέκτασης προς Καλαμαριά, το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και η «Ελληνικό Μετρό», προωθούν και τις διαδικασίες για την επέκταση του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το διοικητικό συμβούλιο της «Ελληνικό Μετρό» έχει ήδη λάβει την απόφαση για την εκπόνηση του έργου «Αρχαιολογικές εργασίες, συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες και διερεύνηση δικτύων Ο.Κ.Ω της βορειοδυτικής επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης» και τις επόμενες ημέρες αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση των εργασιών.

Η πρώτη φάση θα αφορά την επέκταση του Μετρό σε Επτάλοφο, Μενεμένη, Αμπελόκηπους και Εύοσμου κάτι που αποτελεί πλήρη επιβεβαίωση του από 24 Απριλίου δημοσιεύματος του MyPortal.gr που παρουσίαζε την προτεραιότητα στην επέκταση του Μετρό σε Μενεμένη, Αμπελόκηπους και Εύοσμο και τη χωροθέτηση των πρώτων 5 σταθμών.

Η απόφαση της «Ελληνικό Μετρό» προβλέπει επακριβώς επί της έγκρισης για την σύναψη της πρώτης επιμέρους σύμβασης για τη συμφωνία πλαίσιο, την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών της έκτασης που εξυπηρετεί τους δήμους «Αμπελοκήπων-Μενεμένης» και «Κορδελιού – Ευόσμου» και περιλαμβάνει την επέκταση της γραμμής του Μετρό στα Βορειοδυτικά, προεκτιμώμενου συνολικού μήκους ~5,5 χλμ. και τους τέσσερις (4) πρώτους Σταθμούς ( Επτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμος) του Έργου: «Αρχαιολογικές εργασίες, συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες και διερεύνηση δικτύων Ο.Κ.Ω. της βορειοδυτικής επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκη»». Ανάδοχος θα είναι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ.

Στο σχεδιασμό της “Ελληνικό Μετρό” βρίσκεται τους επόμενους μήνες η υπογραφή νέων συμβάσεων και για τους υπόλοιπους σταθμούς που προβλέπονται στο σχέδιο επέκταση του Μετρό στα βορειοδυτικά, προς Σταυρούπολη και προς ΚΤΕΛ.

Διαβάστε και το αρχικό ρεπορτάζ στις 24 Απριλίου 2026