Η απάντηση του Τζήκα στον Ανδρουλάκη

Η σημειολογία στην πολιτική έχει ξεχωριστή σημασία. Έτσι πολλοί έσπευσαν να θεωρήσουν την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Τεχνόπολη και τη συνάντησή του με τον Τάσο Τζήκα ως προάγγελο της υποψηφιότητας του πρώην προέδρου στη ΔΕΘ με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Και αυτό διότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει εδώ και καιρό στον Τάσο Τζήκα να είναι υποψήφιος βουλευτής.

Ωστόσο ο κ. Τζήκας ακόμη δεν έχει λάβει τις τελικές του αποφάσεις για το αν κάνει το βήμα στην κεντρική πολιτική σκηνή, τις οποίες όμως θα λάβει τις επόμενες εβδομάδες.