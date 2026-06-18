Η απάντηση Ασλανίδη για την ανεξαρτητοποίηση Πάντση

Τη δική του απάντηση με αφορμή την ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού συμβούλου Κώστα Πάντση έδωσε ο ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, στέλντοντας το μήνυμα ότι η διοίκηση συνεχίζει το έργο της.

Αναλυτικά η δήλωση που εξέδωσε ο δήμαρχος έχει ως εξής:

“Με επιστολή του, ο δημοτικός σύμβουλος, Κώστας Πάντσης, ενημέρωσε για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη δημοτική μας ομάδα και να ανεξαρτητοποιηθεί.

Συμπορευθήκαμε προεκλογικά και μέχρι σήμερα. Για αυτή τη διαδρομή, για τη συμμετοχή του και για όσα προσέφερε, τον ευχαριστώ.

Από εκεί και πέρα όμως οφείλουμε να πούμε την αλήθεια. Αυτή του η επιλογή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, ούτε ‘βόμβα’. Οι διαφοροποιήσεις του ήταν συνεχείς, από την πρώτη ημέρα. Εξέφραζε αποκλίνουσες απόψεις σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της διοίκησης, τις προτεραιότητες του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υπηρετείται η συλλογική προσπάθεια. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του και η συνολική πολιτική του στάση έδειχναν ότι είχε από καιρό διαμορφώσει μια διαφορετική πορεία.

Αποδίδουμε δε σε συναισθηματική φόρτιση τα όσα καταλογίζει στη διοίκηση καθώς απέχουν πάρα πολύ από την αλήθεια. Η δημοτική αρχή κινείται σε όλα τα επίπεδα με διαφάνεια και νομιμότητα, προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα χρόνια που είχαν βαλτώσει στον τόπο. Προβλήματα που και ο ίδιος από θέσεις ευθύνης δεν έλυσε.

Επιπλέον η δική μας διοίκηση ουδέποτε απέρριψε ή αδιαφόρησε για διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – το αντίθετο.

Από εκεί και πέρα, το αν γίνονται ή προγραμματίζονται έργα, μικρά, μεσαία ή μεγάλα, στον Δήμο Παύλου Μελά, θα το κρίνουν οι συνδημότες, οι κάτοικοι αλλά και η ίδια η πραγματικότητα.

Όλο αυτό το διάστημα, οι διαφοροποιήσεις, ακόμη και η κριτική στάση, αντιμετωπίστηκαν με θεσμικότητα και σεβασμό. Η αντίφαση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στη συμμετοχή του στη δημοτική ομάδα και στη δημόσια στάση του ήταν πασιφανής. Σε κάθε περίπτωση, τον ευχαριστούμε για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.

Εμείς συνεχίζουμε.

Με σοβαρότητα, με σχέδιο, με συνεργασία και με επίγνωση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Και θα τα κάνουμε”.