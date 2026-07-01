Η απάντηση Αηδονόπουλου στον Ζέρβα: “Αποτέλεσμα συμπλεγματικών διεργασιών η διαγραφή μου”

«Η προ ολίγων ωρών διαγραφή μου δεν διαγράφει την ιστορία και την προοπτική μου», δήλωσε ο Χάρης Αηδονόπουλος, απαντώντας στον Κωνσταντίνο Ζέρβα, που τον διέγραψε από την παράταξη «Ναι στη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Αηδονόπουλος σχολίασε δηκτικά ότι η η διαγραφή του αποτελεί «επιτομή της παροιμίας “πέρσι ψόφησε, φέτος βρώμισε”, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «αποτέλεσμα συμπλεγματικών διεργασιών και φθόνου». «Αδιαφορώ, μειδιώ και συνεχίζω για την πόλη μας», τόνισε, καταλήγοντας με τη φράση «έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν».