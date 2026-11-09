Η αντιπρόεδρος του ΣτΕ Σοφία Βιτάλη επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2026 για τη διετία 2026–2028.

Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ επανεξελέγη η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη.

Ειδικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ως εξής: