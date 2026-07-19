Η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και ανθεκτική οικονομία

Του Ζήση Ιωακείμοβιτς

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης



Η ακρίβεια αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αύξηση του κόστους ζωής πιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και δοκιμάζει τις αντοχές και τις υπομονές των λεγόμενων μεσαίων και χαμηλότερων εισοδημάτων. Ως εκ τούτου η αναγνώριση του προβλήματος δεν είναι απλώς μια πολιτική υποχρέωση, αλλά ι προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Οφείλουμε, όμως, να βλέπουμε το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Το κύμα των ανατιμήσεων δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, ούτε είναι αποτέλεσμα εγχώριων επιλογών. Η διεθνής οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις που προκάλεσαν και εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και να αυξάνουν το ενεργειακό κόστος. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες στις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ η ένταση της σύγκρουσης ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις αγορές πετρελαίου δημιουργώντας πληθωριστικές πιέσεις. Σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον, καμία ευρωπαϊκή οικονομία δεν έμεινε ανεπηρέαστη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Πολιτεία παραμένει αμέτοχος θεατής. Αντιθέτως, η πιο ουσιαστική απάντηση στην ακρίβεια είναι η διαρκής ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η συνεχής άνοδος του μέσου μισθού, οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας αποτελούν παρεμβάσεις που αυξάνουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών και ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση παρεμβαίνει και στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς. Η απόφαση για το πάγωμα των τιμών σε βασικά αγαθά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με στόχο τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο αυξημένης κατανάλωσης, αποτελεί μια στοχευμένη πρωτοβουλία προστασίας των καταναλωτών. Επιπλέον, από τον Σεπτέμβριο θα τεθεί σε εφαρμογή νέο πλαίσιο που προβλέπει μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και αποτρέποντας αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για τον καταναλωτή.

Αντίστοιχα, στον τομέα της ενέργειας και των καυσίμων, η συμφωνία της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια για τη μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση, καθώς το κόστος μετακίνησης επηρεάζει άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και το κόστος μεταφοράς προϊόντων σε ολόκληρη την οικονομία.

Συνεπώς η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και ανθεκτική οικονομία. Δεν μπορεί να βασιστεί σε εύκολες υποσχέσεις ή δημοσιονομικά ανεύθυνες επιλογές. Απαιτεί ισχυρή οικονομία, σταθερή ανάπτυξη, αύξηση των εισοδημάτων και συνεχή εποπτεία της αγοράς. Αυτός είναι ο υπεύθυνος δρόμος που ακολουθεί η κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε απτό όφελος για κάθε ελληνική οικογένεια.