Η Άνοιξη που περιμένει η κυβέρνηση

Του Βαγγέλη Πλάκα

Νέες φοροελαφρύνσεις και στοχευμένες εισοδηματικές στηρίξεις περιλαμβάνει ο κυβερνητικός

σχεδιασμός για τους επόμενους μήνες δεδομένης και της θετικής πορείας των κρατικών εσόδων. Μέσα

στον Απρίλιο αναμένεται να ανακοινωθεί νέα δέσμη μέτρων ενώ γενναίο αναμένεται να είναι και φέτος

το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, την τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές.

Όπως συζητήθηκε και στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής κάποια

απο τα μέτρα θα εφαρμοστούν απο την τρέχουσα χρονιά καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια το

επιτρέπουν και τα υπόλοιπα, τα οποία θα οριστικοποιηθούν σε πρώτη φάση τον Μάρτιο και σε δεύτερη

το καλοκαίρι, θα εφαρμοστούν απο την επόμενη χρονιά. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει πάντως, σύμφωνα με

στελέχη της, να κινείται στη λογική της μείωσης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και στη

στοχευμένη στήριξη ασθενέστερων.

Κορωνίδα στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων είναι ασφαλώς η νέα

αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει απο την 1η Απριλίου. Το ποσοστό της αύξησης

αναμένεται να είναι της τάξης του 5% και αυτό θα οριστικοποιηθεί μέσα στον Μάρτιο οπότε και θα

εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κυβερνητική δέσμευση

είναι πως ως το 2027 και το τέλος της κυβερνητικής θητείας ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950

Ευρώ.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται για άμεση εφαρμογή είναι οριζόντια αύξηση 1.5% στις συντάξεις,

αύξηση του αριθμού των δικαιούχων του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ καθώς και αυξήσεις των

επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Τα νέα μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων που εξετάζει την ίδια ώρα η κυβέρνηση εστιάζονται αυτή τη

φορά τους επαγγελματίες με προτάσεις για κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά

πρόσωπα καθώς και μείωση της προκαταβολής του φόρου που καλούνται να καταβάλουν για την

επόμενη χρονιά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες και σήμερα ανέρχεται σε 80%. Επίσης στο τραπέζι

βρίσκεται και νέα μείωση κατά 1% των ασφαλιστικών εισφορών.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η Εθνική

Αρχή Προστασίας Καταναλωτή καθώς και πλατφόρμα καταναλωτή για τη σύγκριση τιμών βασικών

αγαθών.

Ακόμη στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος

Πιερρακάκης στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η επιστροφή χωρίς

εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων τον χρόνο, αντί ενός, σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης,

ιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους καθώς και επιστροφή ΕΦΚ

αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Συσπείρωση και ανασχηματισμός

Η άνοιξη όμως δεν θα είναι μόνο περίοδος ανακοίνωσης νέων μέτρων στήριξης των εισοδημάτων αλλά

και επαναπροσέγγισης με την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήδη έχει τεθεί σε

προεκλογική ετοιμότητα καίτοι ο σχεδιασμός του Μαξίμου δεν έχει αλλάξει ως προς τον χρόνο των

εκλογών που προβλέπει την άνοιξη του 2027. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε το δεύτερο προσυνέδριο

του κυβερνώντος κόμματος στα Ιωάννινα που είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μηνύματα προς τα

παραδοσιακά γαλάζια ακροατήρια και κομματική συσπείρωση.

Μέσα στην άνοιξη όμως, λίγο πριν-λίγο μετά το Πάσχα αναμένεται και ο τελευταίος κυβερνητικός

ανασχηματισμός ο οποίος εκτός απο τα θέματα βελτίωσης της κυβερνητικής λειτουργίας θα εμπεριέχει

και πολιτικά μηνύματα προς την κοινωνία.

Μετά απο όλα αυτά το βλέμμα του Μαξίμου θα είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις για να δουν πως θα

αποτυπωθούν τα μέτρα, η προσπάθεια συσπείρωσης και οι αλλαγές στην κυβέρνηση στην κοινωνία και

τα… ποσοστά.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 28-2-2026)