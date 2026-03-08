Η ανάρτηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας

Με μία φωτογραφία στην οποία αναφέρετε «πως τα λουλούδια είναι καλά αλλά τα ίσα δικαιώματα είναι καλύτερα». συνοδεύει την ανάρτηση του για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Και γράφει συγκριμένα:

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο περίπου 11% λιγότερο ανά ώρα εργασίας από τους άνδρες.

Και οι ανισότητες αυτές συχνά ακολουθούν τις γυναίκες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους: η διαφορά στις συντάξεις στην Ευρώπη φτάνει περίπου το 30%.

Η ισότητα στην εργασία δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Στη Θεσσαλονίκη εργαζόμαστε ώστε περισσότερες γυναίκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην οικονομική και επαγγελματική ζωή της πόλης.

Με την ενίσχυση των δομών φροντίδας παιδιών και οικογένειας, με προγράμματα κοινωνικής στήριξης για εργαζόμενες μητέρες, αλλά και με πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

Η ισότητα δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας.

Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να συνεχίζεται κάθε μέρα».