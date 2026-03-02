Η ανάπλαση της ΔΕΘ ως βατήρας για τη μετεξέλιξη της πόλης

του Μιχάλη Κούπκα

Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Θεσσαλονίκης

Υποδιοικητής 3 ΥΠΕ

Τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη κινείται ξανά. Μετρό, Fly Over, λιμάνι, οδικά και σιδηροδρομικά έργα αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη της πόλης. Η κοινωνία παραμένει επιφυλακτική – εύλογα, μετά από δεκαετίες υστέρησης. Μόνον όμως η ολοκλήρωση και η λειτουργική αξιοποίηση των έργων μπορεί να ανατρέψει αυτή τη συσσωρευμένη δυσπιστία. Ένα από αυτά τα έργα – δικαίως – είναι και η ανάπλαση της Δ.Ε.Θ. Δυστυχώς και σε αυτό το project η οικονομική κρίση έριξε βαριά τη σκιά της. Από το 2012, όταν οι τροχοί μπήκαν σε κίνηση, έχουμε φτάσει στο 2026 με το ζήτημα ακόμη σε φάση ωρίμανσης και τελικών αποφάσεων. Πρόκειται για μια σταθερή κακοδαιμονία της πόλης – και ευρύτερα της χώρας – που πρέπει να υπερβούμε. Γιατί αδικεί τις προσπάθειες, τις δαπάνες, τους σχεδιασμούς αλλά κυρίως τις προοπτικές μας.

Η ανάπλαση της Δ.Ε.Θ. κατά την άποψή μου είναι το πιο κρίσιμο χωρικό, αναπτυξιακό αλλά και συμβολικό στοίχημα της Θεσσαλονίκης στον 21ο αιώνα. Η Δ.Ε.Θ είναι θεσμός, ιστορία, οικονομικός πολλαπλασιαστής με πορεία σχεδόν παράλληλη με αυτήν της πόλης για 100 χρόνια. Κάθε χρόνο παράγει κύκλο εργασιών για την τοπική οικονομία, ενισχύει τον τουρισμό, στηρίζει επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, μεταφορές, υπηρεσίες. Η παρουσία της στο κέντρο της πόλης, αποτελεί στοιχείο ταυτότητας αλλά και οικονομικής δυναμικής. Τα τελευταία χρόνια παρουσίασε ανοδική πορεία – όμως η μεγάλη εικόνα δείχνει απώλεια ηγετικής θέσης στην εκθεσιακή δραστηριότητα, μεταφορά κέντρου βάρους στην Αθήνα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις λόγω των αδυναμιών που σήμερα έχει το υφιστάμενο μοντέλο και οι εγκαταστάσεις της.

Οι μεγάλες σε κλίμακα αλλά και αποτύπωμα παρεμβάσεις είναι λογικό και αναμενόμενο να γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης – αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση και στοιχείο ωριμότητας η κατάθεση διαφορετικών προτάσεων. Εκείνο από το οποίο πρέπει να ξεφύγουμε είναι η ροπή προς τον διχασμό. Αυτή η διχαστική παράδοσή μας μόνον βλαπτική κρίνεται για την πορεία της Θεσσαλονίκης. Χονδρικά οι δυο προτάσεις που κατατέθηκαν στον δημόσιο διάλογο ήταν οι εξής : μεταφορά των εγκαταστάσεων εκτός κέντρου, μάλλον δυτικά στη Σίνδο και μετατροπή της έκτασης σε μητροπολιτικό πάρκο η μία, μεγάλη ανάπλαση με σύγχρονα αρχιτεκτονικά περίπτερα και εμπορικές δραστηριότητες στον υπάρχοντα χώρο η άλλη.

Το ερώτημα δεν είναι αν χρειαζόμαστε πράσινο στη Θεσσαλονίκη -το χρειαζόμαστε επειγόντως. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι πώς συνδυάζουμε τον περιβαλλοντικό στόχο με τον αναπτυξιακό ρόλο της Θεσσαλονίκης ως μητροπολιτικού και εκθεσιακού κέντρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επιλογή λοιπόν δεν μπορεί να τίθεται ως απόλυτο δίλημμα – ή πράσινο ή ανάπτυξη (θυμίζω το πρόσφατο ή μετρο ή αρχαία). Η ώριμη πόλη οφείλει να επιδιώξει και τα δύο. Μια σύγχρονη ανάπλαση μπορεί να δημιουργήσει έναν ανοιχτό, λειτουργικό, προσβάσιμο μητροπολιτικό χώρο με υψηλό ποσοστό πρασίνου, με βιοκλιματικό σχεδιασμό, με υπόγειες υποδομές στάθμευσης, με σύγχρονες εκθεσιακές εγκαταστάσεις μικρότερου αποτυπώματος αλλά υψηλότερης ποιότητας. Μπορεί να άρει την εικόνα του «κλειστού φρουρίου» που σήμερα βιώνει ο πολίτης και να μετατρέψει την περιοχή σε καθημερινό αστικό πάρκο και όχι σε περιοδικά ενεργοποιούμενο χώρο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η πλήρης απομάκρυνση της εκθεσιακής δραστηριότητας από το κέντρο, χωρίς ώριμο και χρηματοδοτικά εξασφαλισμένο εναλλακτικό σχέδιο, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Κίνδυνο μακροχρόνιας ακινησίας και εγκατάλειψης. Κίνδυνο να χαθεί ένας θεσμός που αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα.

Η πόλη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Μπορεί να επαναπροσδιορίσει το παραγωγικό της μοντέλο, να αναβαθμίσει τη διεθνή της θέση, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι στην κλιματική κρίση. Η ανάπλαση της ΔΕΘ μπορεί να λειτουργήσει ως βατήρας αυτής της μετεξέλιξης.

• Πρώτον, ως πρότυπο βιώσιμης αστικής παρέμβασης, ενταγμένης σε ένα ευρύτερο σχέδιο κλιματικής ουδετερότητας.

• Δεύτερον, ως καταλύτης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην καινοτομία, στις εκθέσεις νέας γενιάς, στην επιχειρηματικότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Τρίτον, ως εμβληματικό έργο που σηματοδοτεί ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να ολοκληρώνει σύνθετα projects χωρίς να αυτοϋπονομεύεται.

Ρεαλισμός, τεκμηρίωση, κοινωνική συναίνεση και καθαρές αποφάσεις. Η Δ.Ε.Θ πρέπει να μείνει στο κέντρο, το πράσινο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, τα χρονοδιαγράμματα και τα σχέδια που θα ανακοινωθούν πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα – τυχόν αναβολή θα είναι ιστορικό λάθος. Να αποφευχθούν αστοχίες του παρελθόντος και να προχωρήσουμε με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση που θα εδράζεται στο ίδιο το συνθετικό τελικό σχέδιο.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 28/2/25