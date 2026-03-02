Η ανάπλαση της ΔΕΘ και το δίλημμα της μετεγκατάστασης

Του

Δρ. Δρόσος Τσαβλής Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»

Η συζήτηση για την ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα αστικού σχεδιασμού τωντελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Ο εκθεσιακός χώρος, που λειτουργεί από το 1926 και βρίσκεται στην «καρδιά» της πόλης, καλείται σήμερα να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του: θα παραμείνει στο κέντρο μέσα από μια ριζική αναμόρφωση ή θα μετακινηθεί εκτός πολεοδομικού ιστού, απελευθερώνοντας πολύτιμη γη;

Η βασική πρόταση προβλέπει την κατεδάφιση παλαιών περιπτέρων και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιοκλιματικού εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, με παράλληλη ανάπτυξη μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, με στόχο: την αναβάθμιση των εκθεσιακών υποδομών ώστε να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα, τη γενναία αύξηση του πρασίνου στο κέντρο της πόλης, τηνενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω συνεδρίων και μεγάλων διοργανώσεων και την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Οι υποστηρικτές της λύσης αυτής τονίζουν ότι η παρουσία της ΔΕΘ στο κέντρο ενισχύει τη βιωσιμότητα της πόλης, καθώς οι επισκέπτες έχουν άμεση πρόσβαση σε ξενοδοχεία, μέσα μεταφοράς και εμπορικές δραστηριότητες.

Από την άλλη πλευρά, έχει διατυπωθεί η πρόταση για μεταφορά της ΔΕΘ εκτός πόλης — σε περιοχή με μεγαλύτερη έκταση και ευκολότερη οδική πρόσβαση. Το σκεπτικό βασίζεται στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο κέντρο, στη δημιουργία ενός εκθεσιακού πάρκου με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και στην πλήρη μετατροπή της υφιστάμενης έκτασης σε μητροπολιτικό πάρκο. Οι υποστηρικτές της μετεγκατάστασης θεωρούν ότι η πόλη έχει ανάγκη από έναν μεγάλο ενιαίο πνεύμονα πρασίνου και ότι η εκθεσιακή δραστηριότητα θα μπορούσε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα σε έναν πιο σύγχρονο, εκτός αστικού ιστού χώρο.

Ποια είναι όμως τα βασικά επιχειρήματα της αντιπαράθεσης; Έχει μεγάλη σημασία να τα εξετάσει κανείς προσεκτικά, εν όψει μάλιστα του επικείμενου τοπικού δημοψηφίσματος, που κατά την προσωπική μου άποψη ΊΣΩΣ διχάσει ακόμα περισσότερο την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Υπέρ της παραμονής στο κέντρο τάσσονται όσοι επιθυμούν τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα και της ταυτότητας της ΔΕΘ, την άμεση σύνδεση με την αστική ζωή και την ενίσχυση του city branding της Θεσσαλονίκης, ενώ υπέρ της μετακίνησης τάσσονται όσοι θεωρούν ότι αυτή θα επιφέρει περιβαλλοντική ανακούφιση του κέντρου, περισσότερο ελεύθερο χώροκαι πράσινο και φυσικά λιγότερη όχληση για τους κατοίκους κατά τη διάρκεια μεγάλων διοργανώσεων.Όλα είναι σωστά. Όλοι έχουν δίκιο και καμία από τις δύο θέσεις δεν πρέπει να είναι απόλυτη, διότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Η μετεγκατάσταση ή όχι της ΔΕΘ είναι ένα ζήτημα με στρατηγικές διαστάσεις. Η απόφαση δεν είναι μόνο τεχνική ή πολεοδομική· είναι βαθιά πολιτική και αναπτυξιακή. Αφορά το μοντέλο πόλης που επιθυμεί η Θεσσαλονίκη: μια πόλη με έντονη κεντρική λειτουργία εκθέσεων και συνεδρίων ή μια πόλη που επενδύει πρωτίστως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο κέντρο; Η προσωπική μου άποψη είναι ότι και τα δύο μπορούν να επιτευχθούν αν λειάνουμε τις γωνίες. Η μείωση του υπάρχοντος μπετόν στο ελάχιστο με την κατάργηση φαραωνικών κατασκευών που προβλεπόταν στην τελευταία μελέτη, η αύξηση του πρασίνου κατά 120 στρέμματα σε σχέση με αυτό που είχε προγραμματιστεί, η εντονότερη παρουσία του υγρού στοιχείου και η φιλοξενία μικρότερων αλλά πολύ σημαντικών εκθέσεων μέσα στο αστικό κέντρο, χωρίς την παρουσία μεγάλων οχημάτων, εξασφαλίζει μία λειτουργική, πράσινη, αποδοτική και εμβληματική για την πόλη της Θεσσαλονίκης ΔΕΘ, που συνδυάζει και τις δύο τάσεις ανάμεσα στις οποίες έχουν δίλημμα οι δημότες.

Όποια επιλογή κι αν επικρατήσει, είναι σαφές ότι η ανάπλαση της ΔΕΘ δεν αφορά απλώς ένα οικόπεδο 180 και πλέον στρεμμάτων. Αφορά το μέλλον της ίδιας της πόλης — την ταυτότητά της, την οικονομία της και τη σχέση της με το δημόσιο χώρο. Αυτόν το δημόσιο χώρο, που σέβεται το δημότη και συγχρόνως σέβεται το περιβάλλον, την ιστορία αλλά και την οικονομία της πόλης μας, νομίζω ότι υπηρετεί η τελευταία πρόταση που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και βρίσκει σύμφωνη (ευτυχώς) και την Πολιτεία.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 28/2/25