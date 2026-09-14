Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

«ΗΕλλάδα τιμά σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922».

«Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται», τονίζει.

Ν. Δένδιας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Χ τόνισε ότι: «Τιμάμε σήμερα, ανήμερα της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας».

«Τιμάμε, όμως, και τη δύναμη των Μικρασιατών προσφύγων. Με τη δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική πρόοδο της πατρίδας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.