Η ανακοίνωση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για τον Γιώργο Κώτσηρα – Πότε παίρνει εξιτήριο

Καλά στην υγεία του, είναι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας αφού ξεπέρασε τους πόνους στο στήθος που ένιωσε νωρίτερα και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα από τη Βουλή στο Ιπποκράτειο, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο το απόγευμα της Πέμπτης (22/10).

Το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».

Υποβλήθηκε σε εξονυχιστικό έλεγχο

Ο αναπληρωτής υπουργός πήγε στο ιατρείο της Βουλής όπου και κρίθηκε αναγκαίο να ειδοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομισθεί στο Ιπποκράτειο.

Ο κ. Κώτσηρας βρίσκεται στο νοσοκομείο και έχει υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ένιωσε πόνους στο στήθος

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10), όταν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και πόνο στο στήθος ενώ βρισκόταν εντός του κοινοβουλίου.

Τελικά, αφού ακολούθησε η άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ο κ. Κώτσηρας υποβλήθηκε σε εξονυχιστικό έλεγχο, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες ένιωθε και ο ίδιος καλύτερα.