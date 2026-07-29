Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον νεκρό πυροσβέστη στο Γύθειο

Τη βαθιά της θλίψη εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον θάνατο πυροσβέστη στο Γύθειο.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του» αναφέρει η Πυροσβεστική.

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας» καταλήγει.