Η ακτινογραφία του τομέα αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη

Του Σταύρου Αλχατζίδη

Ανακοινώθηκε και ο τομέας αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ. Με μεγάλη καθυστέρηση, αφού οι προηγούμενοι είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, πριν από μερικούς μήνες. Ο τομέας αυτοδιοίκησης είχε μόνο γραμματέα, τον Κωνσταντίνο Τριαντάφυλλο, αλλά τα μέλη της γραμματείας και οι περιφερειακές ολομέλειες είχαν μείνει ορφανές.

Σε ότι αφορά τη γραμματεία δύο δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε αυτή: Ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος και ο δήμαρχος Νεάπολης -Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Εξάλλου θα ήταν αφύσικο να απουσιάζουν, αφού πρόκειται για δύο αυτοδιοικητικά στελέχη με μακρά πορεία και τεράστια εμπειρία. Στους απόντες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και Θερμαικού Θόδωρος Τζέκος.

Σε ότι αφορά την περιφερειακές ολομέλειες Α και Β Θεσσαλονίκης υπάρχουν αρκετοί από τον δήμο Θεσσαλονικης : Γιώργος Αρβανίτης, Κούλα Γιαννακίδου, Γιώργος Μαραντέλος. Πέτρος Λεκάκης, Στέλιος Τσούλας, Σπύρος Τζελέπης Σαράντης Μονοπόρτης. Επίσης από τον δήμο Θεσσαλονίκης ο συνδικαλιστής Απόστολος Γεωργάκης.

Από την Καλαμαριά ο Χρήστος Βάρδας που στις τελευταίας αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν υποψήφιος δήμαρχος. Από τον ίδιο δήμο αλλά από την πλευρά της διοίκησης, δηλαδή της δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου η Ελπίδα Καλπίδου.

Από τον δήμο Παύλου Μελά ο Κωνσταντίνος Νούτσιας, ο οποίος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο Γιώργο Λίλτση. Στον δήμο πάντως το ΠΑΣΟΚ δεν είχε υποψήφιο δήμαρχο.

Χωρίς εκπροσώπηση έμεινε ο δήμος Αμπελοκήπων – Μεμένης στον οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν διέθετε υποψήφιο δήμαρχο. Στην διοίκηση του δημάρχου Λάζαρου Κυρίζογλου υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Μιχάλης Ραλλίδης.

Τον δήμο Ευόσμου – Κορδελιού εκπροσωπεί ο Κώστας Σωτηράκης ο οποίος είναι και στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά οι συνθέσεις των οργάνων:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ-ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΠΕ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ

ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ-ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ

ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΓΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΥΑ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΣΔΑ

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ

ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΩ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Οι περιφερειακές ολομέλειες του τομέα αυτοδιοίκησης

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ

ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΛΠΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΡΑΝΤΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΧΕΙΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΝΟΥΣΗΣ ΒΑΪΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΚΗΣ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΩ

ΜΑΝΔΡΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΑΝΑ

ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΑ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ