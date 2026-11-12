Η ακρίβεια στο επίκεντρο στην εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Η αγοραστική δύναμη των μισθών, η δίκαιη αμοιβή του παραγωγού, το ενεργειακό κόστος και η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση ήταν τα ζητήματα που τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργάνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην Θεσσαλονίκη.

“Μια οικονομία δεν μπορεί να αναπτύσσεται όταν απευθύνεται σε λίγους ” , είπε ο Κώστας Μπουλμέτης, διευθυντής γραφείου του γραμματέα ΕΛ.Α.Σ. Μίλτου Χατζηγιάνακη προσθέτοντας πως “Ο Μητσοτάκης παράγει ακρίβεια”. Τόνισε πως πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα περιορίσει το κόστος ζωής. ” Και εμείς θα το κάνουμε αυτό αποκαρτελοποιόντας την αγορά ” συμπλήρωσε.

Ο Θωμάς Μόσχος τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης είπε πως στον αγροκτηνοτροφικό τομέα δεν υπάρχει σχέδιο με αποτέλεσμα να μειώνονται τα προϊόντα.

” Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση ώστε να αλλάξει αυτό “, ανέφερε. Επισήμανε πως πλέον μόλις το 3% ασχολείται με τον τομέα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Κώστα Καπουχτσής αναφερόμενος στους μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημείωσε πως βιώνουν δύσκολες στιγμές. Ανέφερε πως μόλις το 6% είχε πρόσβαση στο ταμείο ανάκαμψης. “Εμείς προτείνουμε ταμείο σύγκλισης με στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και κατάργηση προκαταβολής φόρου είναι μερικά από αυτά “, υπογράμμισε. Η Φωτεινή Πάγκαλου, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής αναφερόμενη στο στεγαστικό είπε πως το ενοίκιο εξαντλεί τον μισθό. Ανέφερε πως στην κεντρική Μακεδονία το ένα τρίτο των νοικοκυριών δαπανούν το 40% του μισθού τους στο ενοίκιο.

“Η στεγαστική κρίση δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο αλλά πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας “, είπε.

“Τι σημαίνει μα είσαι νέος στην Ελλάδα; Να σπουδάζεις να μαθαίνεις και τα χέρια σου να είναι δεμένα γιατί δεν βρίσκεις δουλειά οπότε εργάζεσαι στην εστίαση “. Με τον τρόπο αυτό περιέγραψε την σημερινή νεολαία ο Γιάννης Δίνης, Εκπρόσωπος Νέας Γενιάς ΕΛ.Α.Σ.

Τόνισε πως αυτό που θέλουν οι νέοι είναι να εργαστούν ώστε να σταθούν στα πόδια τους. Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας Νεκταρία – Ελευθερία Αγγελάκη, η αναπληρώτρια τομεάρχης αθλητισμού Βασιλική Τσικλή, το μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ιδρύματος Αλέξης Τσίπρας Άρης Στυλιανού, τα μέλη του εθνικού συμβουλίου Κυβέλη Μάρδα, Άντζελα Καλλούλι, Άκης Σακίσλογλου , Μίλτος Τόσκας, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος η συντονίστρια Α και Β Θεσσαλονίκη Έφη Παπαλεξίου, ο συντονιστής Κεντρικής Μακεδονίας Θωμάς Μπουρνάρης. Να σημειωθεί πως την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Κεχαγιάς.