Η ακρίβεια ως μηχανισμός αναδιανομής προς τα πάνω

Συχνά η ακρίβεια παρουσιάζεται συχνά σαν ένα φυσικό φαινόμενο, σαν μία κακοκαιρία που ξεκίνησε κάπου μακριά, πέρασε από την Ελλάδα και επηρέασε όλους σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Πόλεμοι, ενεργειακές αναταράξεις, προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και διεθνής πληθωρισμός επιστρατεύονται για να εξηγήσουν κάθε αύξηση. Οι διεθνείς κρίσεις είναι υπαρκτές. Δεν εξηγούν επαρκώς όμως, γιατί οι τιμές παραμένουν τόσο υψηλές όταν ορισμένα από τα αρχικά κόστη υποχωρούν, ούτε γιατί την ώρα που τα νοικοκυριά χάνουν αγοραστική δύναμη, μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν ιστορική κερδοφορία.

Η ακρίβεια αποτελεί μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος προς τα πάνω.

Όταν ο μισθός αυξάνεται λιγότερο από το κόστος ζωής, ο εργαζόμενος χάνει πραγματικό εισόδημα. Μπορεί να βλέπει μεγαλύτερο ποσό στη μισθοδοσία του, αλλά αγοράζει λιγότερα με αυτό. Αν η αύξηση του μέσου μισθού κινείται περίπου στο 30%, ενώ το κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών αυξάνεται σε αρκετές περιπτώσεις από 60% έως 100%, συζητάμε για χρήματα που αφαιρούνται κάθε μήνα από την καθημερινότητα του πολίτη.

Είναι το ενοίκιο που απορροφά σχεδόν τον μισό μισθό, ο λογαριασμός του ρεύματος που διπλασιάζεται,, η τιμή της βενζίνης που κάνει ακριβότερη τη μετάβαση στην εργασία, το σούπερ μάρκετ, όπου το ίδιο ποσό αγοράζει λιγότερα προϊόντα, η θέρμανση που περιορίζεται, η ιατρική εξέταση που αναβάλλεται και η έξοδος που μετατρέπεται σε πολυτέλεια.

Ένα μέρος αυτών των χρημάτων μεταφέρεται προς επιχειρήσεις που αξιοποιούν την αναστάτωση για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους. Ένα άλλο καταλήγει στο κράτος μέσω των έμμεσων φόρων, οι οποίοι υπολογίζονται πάνω στις αυξημένες τιμές. Όταν ακριβαίνει ένα προϊόν, το κράτος συχνά εισπράττει περισσότερα χωρίς να έχει αυξήσει τον φορολογικό συντελεστή. Έτσι, η ακρίβεια λειτουργεί και ως μια μορφή σιωπηρής υπερφορολόγησης.

Το βάρος μάλιστα δεν κατανέμεται ισότιμα. Για έναν εύπορο πολίτη η αύξηση στο ψωμί στο γάλα ή στο ρεύμα μπορεί να αποτελεί ενόχληση, για έναν χαμηλόμισθο, έναν συνταξιούχο ή μια μονογονεϊκή οικογένεια μπορεί να ανατρέπει ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Τα βασικά αγαθά καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των χαμηλών εισοδημάτων, γι’ αυτό ο πληθωρισμός λειτουργεί σαν ένας βαθιά άδικος φόρος κι επιβαρύνει αναλογικά περισσότερο εκείνον που διαθέτει λιγότερα.

Η ίδια πίεση φτάνει και στη μικρή επιχείρηση. Ο επαγγελματίας πληρώνει ακριβότερη ενέργεια, καύσιμα, πρώτες ύλες και μεταφορές και δε διαθέτει τη διαπραγματευτική ισχύ μίας μεγάλης αλυσίδας ούτε την πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση που έχει ένας μεγάλος όμιλος. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται συμπιεσμένος ανάμεσα στα αυξημένα κόστη και στη μειωμένη αγοραστική δύναμη της κοινωνίας.

Επομένως ακρίβεια ενισχύει και τη συγκέντρωση της αγοράς. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες αντοχές, καλύτερους όρους προμήθειας και ισχυρότερη πρόσβαση στις τράπεζες, οι μικρότερες κινδυνεύουν να περιοριστούν, να υπερχρεωθούν ή να κλείσουν.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, οι επιδοτήσεις και τα έκτακτα pass μπορούν να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν αλλάζουν τον μηχανισμό που δημιουργεί το πρόβλημα. Αν το κράτος επιδοτεί τον λογαριασμό χωρίς να ελέγχει τη διαμόρφωση της τιμής και τα περιθώρια κέρδους, υπάρχει ο κίνδυνος το δημόσιο χρήμα να καταλήγει τελικά στον ίδιο μηχανισμό κερδοφορίας που δημιούργησε την ανάγκη της επιδότησης.

Απαιτείται διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα των τιμών. Από τον παραγωγό και τον εισαγωγέα μέχρι τον προμηθευτή και το ράφι. Το κράτος πρέπει να γνωρίζει πού δημιουργείται κάθε αύξηση και ποιο μέρος της δικαιολογείται από το πραγματικό κόστος. Η ψηφιακή τιμολόγηση παρέχει πλέον τα απαραίτητα δεδομένα, θέλουμε λοιπόν πολιτική βούληση και επιχειρησιακή ικανότητα.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι βαθιά πολιτικό: ποιος πληρώνει την κρίση και ποιος κερδίζει από αυτήν;

Όσο οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, όσο τα υπερκέρδη μένουν

ουσιαστικά ανέγγιχτα κι όσο η κοινωνική στήριξη περιορίζεται σε προσωρινά βοηθήματα, η απάντηση είναι καθαρή. Πληρώνουν οι πολλοί και κερδίζουν οι ισχυρότεροι.

Η ακρίβεια αποτελεί καθημερινή απώλεια ελευθερίας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας κι η αντιμετώπισή της προϋποθέτει κάτι περισσότερο από διαχείριση τιμών. Προϋποθέτει αλλαγή των συσχετισμών που μετατρέπουν κάθε κρίση σε ευκαιρία πλουτισμού για λίγους και σε μόνιμη δοκιμασία για όλους τους υπόλοιπους.

Μίλτος Τόσκας

Μέλος πολιτικής επιτροπής Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης