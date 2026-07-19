Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο

Του Πέτρου Λεκάκη, αναπληρωτή

Γραμματέα του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Βρισκόμαστε στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και η αγοραστική δύναμη του Έλληνα και της Ελληνίδας παραμένει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό και μόνο αρκεί. Χωρίς να παρουσιάσουμε κανένα άλλο στατιστικό στοιχείο, χωρίς να επιστρατεύσουμε πίνακες, δείκτες και ποσοστά, η θέση αυτή συνιστά δραματική αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Επτά χρόνια είναι αρκετά για να κριθούν οι επιλογές, οι προτεραιότητες και τα αποτελέσματα μιας κυβέρνησης. Και το αποτέλεσμα στην καθημερινή ζωή είναι αμείλικτο – ο μισθός και η σύνταξη τελειώνει, οι υποχρεώσεις τρέχουν και η αξιοπρεπής διαβίωση γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Η επίμονη προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδίδει αυτήν την κατάσταση αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες καταντά εξοργιστική.

Η ακρίβεια στην Ελλάδα έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιλογές της επέτρεψαν τη διαμόρφωση μιας ολιγοπωλιακής αγοράς, όπου λίγοι μεγάλοι παίκτες ελέγχουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και ιδιωτική υγεία λειτουργούν σε ένα περιβάλλον περιορισμένου ανταγωνισμού και διαρκώς αυξανόμενων κερδών. Η χώρα βιώνει έναν επίμονο πληθωρισμό κερδών, την ώρα που τα εισοδήματα των πολλών παρέμενουν καθηλωμένα.

Οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι πόλεμοι, η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια στις διεθνείς αγορές καυσίμων είναι υπαρκτές και μετρήσιμες. Επηρεάζουν, όμως, ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό που η κυβέρνηση αποφεύγει συστηματικά να εξηγήσει είναι γιατί στην Ελλάδα η επίδρασή τους αποδεικνύεται μονίμως μεγαλύτερη. Γιατί οι τιμές τρέχουν ταχύτερα; Γιατί προϊόντα ελληνικής παραγωγής πωλούνται ακριβότερα εδώ από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Γιατί οι αυξήσεις των μισθών εξαερώνονται πριν ακόμη φτάσουν στην τσέπη του εργαζομένου; Η απάντηση βρίσκεται στην απουσία πραγματικών ελέγχων, στην ανοχή απέναντι στα καρτέλ, στην εμμονή στους υψηλούς έμμεσους φόρους και στην επιλογή της κυβέρνησης να μετατρέπει τον πληθωρισμό σε μηχανισμό αύξησης των φορολογικών εσόδων και απομείωσης του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αφού, λοιπόν, συμφωνήσουμε με την πραγματικότητα, οφείλουμε να συζητήσουμε τις λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις: μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, με αυστηρούς ελέγχους ώστε η μείωση να περάσει στην τελική τιμή. Ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μιας πραγματικά ισχυρής Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, που θα ελέγχει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και όχι μόνο την ετικέτα στο ράφι. Τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, ώστε μια ονομαστική αύξηση μισθού να μην καταλήγει σε μεγαλύτερη φορολογία και μικρότερο πραγματικό εισόδημα. Παράλληλα, συλλογικές συμβάσεις, ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και σοβαρή πολιτική κοινωνικής κατοικίας.

Η επιδοματική πολιτική – που κάποτε απαρνιόταν ο κ. Μητσοτάκης αλλά εφαρμόζει συστηματικά – τα καλάθια και οι έκτακτες ενισχύσεις μπορεί να προσφέρουν μια πρόσκαιρη ανακούφιση αλλά δεν αλλάζουν τον μηχανισμό που παράγει το πρόβλημα. Συχνά επιστρέφουν στον πολίτη ένα μικρό μέρος από όσα προηγουμένως έχασε λόγω των ανατιμήσεων και της υπερφορολόγησης. Πρόκειται για μια πολιτική που διαχειρίζεται τη φτωχοποίηση αντί να την αναστρέφει και επιδοτεί την κατανάλωση χωρίς να περιορίζει την κερδοσκοπία.

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ το εισόδημα του Έλληνα είναι πρώτη προτεραιότητα.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολιτική» στις 18/07/2026