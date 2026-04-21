Η 10η Freskon από τις 23 έως τις 25 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Πόλο διεθνούς ενδιαφέροντος αποτελεί η φετινή Freskon, το 10ο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών που διοργανώνει από τις 23 έως τις 25 Απριλίου η ΔΕΘ-HELEXPO στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Σε έναν εκθεσιακό χώρο 12.500 τετραγωνικών μέτρων η διοργάνωση φιλοξενεί φέτος 230 εκθέτες με άμεση παρουσία από 10 χώρες. Μάλιστα, η Freskon, στο πλαίσιο της επένδυσης στο πρόγραμμα προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών, έχει προσελκύσει επαγγελματίες από 30 χώρες, εκ των οποίων 122 είναι μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις, που αναμένεται να πραγματοποιήσουν περίπου 2.600 προγραμματισμένες διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις με τους εκθέτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η ισχυρή διαβαλκανική στόχευση της έκθεσης, που θα υποδεχθεί οργανωμένες αποστολές με 50 εμπορικούς επισκέπτες από τη Βουλγαρία και 100 από τη Βόρεια Μακεδονία. Ταυτόχρονα, έχει εξασφαλίσει την παρουσία μιας σημαντικής επιχειρηματικής αποστολής ισπανικών εταιρειών από την κεντρική αγορά της Μαδρίτης. Οι Ισπανοί εκπρόσωποι, πέραν των στοχευμένων επαφών τους στον εκθεσιακό χώρο, θα πραγματοποιήσουν και επίσκεψη στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης, διευρύνοντας το αποτύπωμα της δικτύωσής τους στην πόλη μας.

Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα των φετινών παράλληλων εκδηλώσεων είναι σχεδιασμένο να καλύψει κάθε πτυχή της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο επίκεντρο του εμπορικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η ενότητα «FreshCon Market», μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ και φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους παραγωγούς με τους εκπροσώπους της οργανωμένης λιανικής. Με τη συμμετοχή 16 λιανεμπορικών αλυσίδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό -κυρίως βαλκανικών- οι παραγωγοί αποκτούν άμεση πρόσβαση στα ράφια των μεγαλύτερων δικτύων διανομής τροφίμων.

Όσον αφορά στην ανάδειξη δυναμικών καλλιεργειών, κορυφαία εκδήλωση αποτελεί το 2ο Διεθνές Συνέδριο Κερασιού, το οποίο θα εστιάσει στις σύγχρονες εξελίξεις της καλλιέργειας και στις πολλά υποσχόμενες προοπτικές εμπορίας ενός προϊόντος με μεγάλη εξαγωγική αξία. Τη θεματολογία συμπληρώνουν δύο εξειδικευμένα workshops: το πρώτο επικεντρώνεται στα berries, εξετάζοντας τις νέες παραγωγικές τάσεις και την αυξανόμενη ζήτησή τους, ενώ το δεύτερο είναι αφιερωμένο στο βιομηχανικό συμπύρηνο ροδάκινο, αναλύοντας τις προκλήσεις της βιομηχανικής επεξεργασίας και της εγχώριας αγοράς.

Τέλος, η διοργάνωση θα φιλοξενήσει ομιλίες για το ψηφιακό μέλλον των φρέσκων προϊόντων. Σε αυτές θα αναλυθούν κρίσιμα ζητήματα ιχνηλασιμότητας και ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών εργαλείων στο χωράφι. Επιπρόσθετα, ειδική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί για την εφοδιαστική αλυσίδα των νωπών προϊόντων, προσφέροντας απαντήσεις και λύσεις στις απαιτητικές συνθήκες μεταφοράς και συντήρησης που επιβάλλει το διεθνές εμπόριο.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου

Τον ρόλο του εμπορικού επιταχυντή έρχεται να επιτελέσει το Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών, Freskon, με δεδομένο ότι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον η ανταγωνιστικότητα δεν εξασφαλίζεται μόνο μέσω της εξαιρετικής ποιότητας του πρωτογενούς προϊόντος, αλλά απαιτεί ισχυρά δίκτυα, στρατηγική τοποθέτηση και άμεση πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων των διεθνών αγορών, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει των εγκαινίων της διοργάνωσης.

Θεσμό χαρακτήρισε από την πλευρά του τη Freskon ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, τονίζοντας πως σε συνδυασμό με την Agrotica, τη Zootechnia και την Agrothessaly δημιουργεί μια σύνθεση εκθέσεων σημαντική για τον αγροτικό τομέα. Τόνισε δε πως η διοργάνωση έχει τα χαρακτηριστικά πολυγεγονότος και αποτελεί τη μοναδική του είδους της στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ βρίσκεται και στην πεντάδα της Ευρώπης.

Τη δημιουργία Πανελλαδικού Συνδέσμου Συσκευαστηρίων Φρούτων και Λαχανικών κατά τη διάρκεια της Freskon προανήγγειλε ο εκδότης του περιοδικού ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ, κ. Παναγιώτης Ορφανός, σημειώνοντας πως η φετινή έκθεση είναι, μεταξύ άλλων, και γι’ αυτό τον λόγο πολύ σημαντική. Ο κ. Ορφανός αναφέρθηκε επίσης στους σημαντικούς ομιλητές του συνεδρίου για το κεράσι, αλλά και του workshop για τα berries, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα εξειδικευμένης γνώσης που θα μπορούν να λάβουν οι επισκέπτες της διοργάνωσης.

Τέλος, η project manager της Freskon, κα Τόνια Νικολαΐδου, σημείωσε πως η διοργάνωση επενδύει στην εξωστρέφεια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μέσω του πρότζεκτ Freskon Greece, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συμμετοχή στην έκθεση Fruit Attraction São Paulo στη Βραζιλία.

Τα εγκαίνια της Freskon θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Απριλίου και ώρα 17:30 στο περίπτερο 13 από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ιωάννη Ανδριανό. Το ωράριο της έκθεσης έχει ως εξής: Πέμπτη και Παρασκευή 10:00 με 19:00 και Σάββατο 10:00 με 17:00.