HPV: Τέσσερις στους πέντε θα μολυνθούν στη ζωή τους – Η νέα ελληνική εκστρατεία ενημέρωσης

Περίπου 630.000 γυναίκες νοσούν κάθε χρόνο παγκοσμίως από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και 60.000 άνδρες αναπτύσσουν καρκίνους που οφείλονται στον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV).

Μάλιστα ο HPV είναι τόσο κοινός, που 4 στους 5 ανθρώπους θα μολυνθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η μόλυνση συνήθως δεν δίνει συμπτώματα, ενώ στην πορεία των ετών, οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί μπορεί να αναπτύξουν ακόμη και καρκίνο. Την ίδια ώρα, το ζωτικό αυτό πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με το εμβόλιο κατά του HPV, που είναι και ασφαλές και αποτελεσματικό.

Αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία αναδεικνύει μεταξύ άλλων, η διεθνής καμπάνια «One Less Worry» («Μια Έγνοια Λιγότερη»), στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η νέα Ελληνική Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον HPV με κεντρικό μήνυμα: «Better safe than sorry!” («Καλύτερα ασφαλής, παρά να μετανιώσεις!») και στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την πρόληψη από παθήσεις που σχετίζονται με τον HPV.

Ο HPV μπορεί να προληφθεί – Ασφαλές και αποτελεσματικό το εμβόλιο

Η ελληνική εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Ελληνική HPV Εταιρεία, τη Διεθνή Εταιρεία για τον Ιό των Θηλωμάτων (IPVS), το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ.

Οι τέσσερις φορείς συμπράττουν σε αυτή την προσπάθεια για να χτυπήσουν το «καμπανάκι», καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν το γνωρίζουν, ενώ ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, από κονδυλώματα μέχρι καρκίνους σε διάφορα όργανα. Κυρίως, όμως, στέλνουν το μήνυμα ότι η μόλυνση από τον HPV μπορεί να προληφθεί!

Το εμβόλιο κατά του HPV είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για κορίτσια και αγόρια και προσφέρει προστασία από καρκίνους και κονδυλώματα, ενώ ο προληπτικός έλεγχος με HPV DNA testing μπορεί να εντοπίσει προβλήματα πολύ νωρίς, όταν είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστούν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι μέρος αυτής της επιτυχίας. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα μόνο το 45% των κοριτσιών 9–15 ετών έχει εμβολιαστεί (αντί του 90% που ζητά ο ΠΟΥ και μόλις το 35% των γυναικών άνω των 30 ετών έχει κάνει HPV DNA testing (αντί του επιθυμητού 70%). Με τη νέα αυτή εκστρατεία, σκοπός είναι να φτάσουμε τους στόχους του ΠΟΥ, ώστε κάθε άτομο να έχει τη μικρότερη δυνατή ανησυχία για τον HPV.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν πριν, κατά και μετά το 38ο Παγκόσμιο Συνέδριο της IPVS στην Αθήνα (22–25 Οκτωβρίου 2026, https://lnkd.in/d3S5DyWK), με στόχο το μήνυμα να φτάσει σε όλους: παιδιά, γονείς, νέους ενήλικες και επαγγελματίες υγείας.

«Η πρόληψη είναι δύναμη. Η ενημέρωση είναι δύναμη. Η προστασία είναι δύναμη», υπογραμμίζουν οι διοργανωτές της εκστρατείας στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ότι: «Μαζί μπορούμε να έχουμε μια έγνοια λιγότερη. Εμβολιαστείτε και εξεταστείτε, προστατεύστε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας».

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα δυο videos που δημιουργήθηκαν από την ομάδα του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με την Ελληνική HPV Εταιρεία και είναι διαθέσιμα για χρήση από σχολεία, συλλόγους γονέων, δημόσιους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία ή οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και της υγείας