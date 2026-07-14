Househusband: Όταν οι στερεοτυπικοί ρόλοι αλλάζουν

Στον σύγχρονο κόσμο, η ισότητα δεν περιορίζεται μόνο στην εργασία και την κοινωνία, αλλά αγγίζει και την καθημερινότητα στο πλαίσιο του σπιτιού. Οι άντρες που επιλέγουν να αφιερώνονται στις οικιακές υποχρεώσεις και τη φροτνίδα της οικογένειας, οι λεγόμενοι «Househusbands», δεν είναι λίγοι ενώ καταφέρνουν να ανατρέπουν επιτυχώς τα στερεότυπα ανοίγοντας τον δρόμο για μία νέα εποχή ισορροπίας στους ρόλους των φύλων.

Με λίγα λόγια, τα τελευταία χρόνια, οι παραδοσιακές αντιλήψεις γύρω από τους ρόλους των φύλων στην οικογένεια υφίστανται βαθιές αλλαγές αφού όλο και περισσότεροι άντρες επιλέγουν να αναλάβουν την ευθύνη του σπιτιού και της καθημερινής φροντίδας, διαλύοντας τα στερεότυπα που θέλουν τις δουλειές του σπιτιού να είναι «γυναικεία υπόθεση».

Αυτή η νέα πραγματικότητα, δεν σηματοδοτεί μόνο μία αλλαγή στις οικογενειακές ισορροπίες, αλλά ανοίγει και τον δρόμο προς μία πιο ολοκληρωμένη και ισότιμη κοινωνία. Μέσα λοιπόν από την προσέγγιση αυτή από τη μεριά των αντρών, αναδεικνύεται η αξία της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Συγχρόνως, οι «Househusbands» είναι μία καλή αφορμή να θυμηθούμε ότι στην τελική, ο κοινός και πιο σημαντικός στόχος των ζευγαριών είναι η ευτυχία της οικογένειας. Παρακάτω, ακολουθούν μερικές μαρτυρίες γυναικών, των οποίων οι σύζυγοι μένουν στο σπίτι αναλαμβάνοντας τις ανάγκες του, όπως τις διαβάσαμε στο girlboss.

«Ο σύζυγός μου ήταν άνεργος όταν μετακομίσαμε για την καριέρα μου (πριν από την πανδημία), και ήταν ακόμα άνεργος όταν χτύπησε η πανδημία. Το γεγονός ότι ήταν de facto ότι ο ίδιος θα έμενε στο σπίτι, ήταν το μόνο πράγμα που με βοήθησε να επιβιώσω – ήμουν στην υγειονομική περίθαλψη με μια δουλειά πλήρους απασχόλησης και μια επιχείρηση συμβούλων. Ήταν σε θέση να χρησιμεύσει ως διαχειριστής της επιχείρησής μου και να με κρατάει ταϊσμένη!».

«Έχω έναν υπέροχο σύζυγο και δεν έχουμε παιδιά. Εκείνος εργάζεται δύο ημέρες την εβδομάδα στη βιομηχανία τροφίμων και εγώ εργάζομαι με πλήρες ωράριο και έχω μια επιχείρηση. Αυτός μαγειρεύει, καθαρίζει, ψωνίζει και φροντίζει τα κατοικίδια. Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί θαυμάσια για εμάς. Αγαπώ την καριέρα μου και απολαμβάνω τον ρόλο μου. Εκείνος απολαμβάνει τον ρόλο του και επικεντρώνεται στη φροντίδα μου και έχει επιπλέον χρόνο για τα χόμπι του».

«Ο σύντροφός μου είναι σεφ και έχει ένα φορτηγό με φαγητό. Εγώ δουλεύω σε μια παραδοσιακή διοικητική δουλειά 8-4 και εκείνος ορίζει το πρόγραμμά του. Παρόλο που δεν εργάζεται από το σπίτι όλη την ώρα, το πρόγραμμά του είναι πολύ πιο ευέλικτο και συχνά βρίσκεται στο σπίτι κατά τη διάρκεια της καθημερινής ημέρας. Είναι καταπληκτικός στο να βάζει πλυντήριο και προφανώς να μαγειρεύει, ώστε να μπορώ να γυρίζω σπίτι και να μην χρειάζεται να ανησυχώ για αυτές τις δουλειές του σπιτιού. Συχνά τον αναφέρω ως τον σύζυγο του σπιτιού μου».