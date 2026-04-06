Hotwifing: Το παράξενο sex trend, που τα ζευγάρια χρησιμοποιούν για να σώσουν τις σχέσεις τους

Τα ζευγάρια «ανοίγουν» τις σχέσεις τους σε μια νέα τάση που ονομάζεται «hotwifing», κατά την οποία οι σύζυγοι βλέπουν τις γυναίκες τους να κοιμούνται με άλλους άνδρες.

«Είναι κάπως σαν να αφήνεις τον φίλο σου να κάνει test drive στο αυτοκίνητό σου», εξήγησε ένας παντρεμένος ονόματι Logan, στη Daily Mail.

«Μπορεί να δει πόσο καλή οδηγική συμπεριφορά έχει το αυτοκίνητο. Πρέπει να το επιστρέψει, αλλά του δημιουργεί ένα αίσθημα υπερηφάνειας. Παίρνει μια μικρή γεύση από το πώς είναι η ζωή μου».

Πολλά ζευγάρια συνεργάστηκαν με την ιστοσελίδα ενηλίκων Wifey, ώστε οι σύζυγοι να μπορούν να κοιμούνται με επαγγελματίες πορνοστάρ στο πλαίσιο της αντισυμβατικής αυτής, νέας πρακτικής, την οποία η Daily Mail περιέγραψε ως «μια σύγχρονη εκδοχή της απιστίας».

Αρκετοί συμμετέχοντες είχαν μια μικρή εμπειρία, αλλά οι περισσότεροι δοκίμαζαν πρώτη φορά το trend. Ένας άνδρας, ονόματι Alex, παραδέχτηκε ότι δεν είχε δοκιμάσει ποτέ παρόμοιες πράξεις μέχρι που γνώρισε τη Ρεβέκκα, τη σύζυγό του. Τώρα, το παντρεμένο ζευγάρι ασχολείται με το «hotwifing» – και ο Alex μπορεί να δει τη φαντασίωσή του, δηλαδή τη γυναίκα του να κοιμάται με δύο άλλους άνδρες ταυτόχρονα, να γίνεται πραγματικότητα.

Ενώ κάποιοι μπορεί να αντιδρούν στη σκέψη ότι ο σύντροφός τους είναι με άλλο άτομο – πόσο μάλλον με δύο – η Ρεβέκκα επιμένει ότι η συμφωνία αυτή έχει φέρει «ένα εντελώς άλλο επίπεδο άνεσης και ασφάλειας» στη σχέση της.

«Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα καλύτερο από το να μπορείς να μοιραστείς αυτή την εμπειρία με κάποιον που αγαπάς και να ξέρεις ότι αυτό δεν μειώνει αυτό που έχετε», είπε, προσθέτοντας ότι «το σεξ και η αγάπη είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα».

Μερικοί άντρες λατρεύουν να βλέπουν άλλους άντρες να κάνουν σεξ με τις γυναίκες τους. «Στην πραγματικότητα έκανε τη σχέση πιο δυνατή. Και είναι περίεργο να το πω, αλλά τον αγαπώ πολύ περισσότερο εξαιτίας αυτού». παραδέχτηκε η Ρεβέκκα.

Ένας άλλος άνδρας, που έχει δοκιμάσει το trend με τη σύζυγό του, ανυπομονεί να το ξανακάνει. «Δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Την επόμενη φορά θα φορέσει το νυφικό της. Και μου αρέσει που το νυφικό, το όμορφο κορίτσι, η ίδια μου η γυναίκα θα αλλάξει εικόνα», δήλωσε ο Richard.

Εξήγησε ότι κάθε εμπειρία hotwifing είναι «ένα δομικό στοιχείο αγάπης και εμπιστοσύνης, και αυτό γίνεται όλο και πιο δυνατό. «Έτσι θα δυναμώσουμε τη σχέση μας και εγώ θα νιώσω πολύ καλά», πρόσθεσε.

Η Shannon Lofland, πρώην βοηθός σερίφη στο Κολοράντο, έλαβε μέρος σε μια εμπειρία «hotwifing». Η 44χρονη, η οποία εγκατέλειψε τη θέση της στην επιβολή του νόμου όταν αποκαλύφθηκε η παράλληλη δραστηριότητά της ως σταρ ταινιών ενηλίκων, κοιμήθηκε με μια άλλη πορνοστάρ, ενώ ο σύζυγός της το κατέγραψε.

«Ελπίζουμε ότι καταφέραμε να δώσουμε μια εικόνα του τρόπου ζωής μας και να δείξουμε ότι ένα ζευγάρι μπορεί να παραμείνει βαθιά ερωτευμένο και δυνατό, ακόμη και όταν υπάρχουν εμπειρίες με άλλους συντρόφους», δήλωσε η Lofland, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι είναι «σαν οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι» παρά τις σεξουαλικές φαντασιώσεις τους.

«Μπορούσα να νιώσω την άνευ όρων αγάπη και υποστήριξη του συζύγου μου. Αυτή ήταν μια μοναδική εμπειρία ζωής και για τους δυο μας και έκανε τον δεσμό μας ακόμη πιο ισχυρό».