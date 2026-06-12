Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε συρμός του Προαστιακού λόγω «εμποδίου» στις γραμμές

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1323(Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκεπροσωρινά στις 18:20 πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κοπεί καλώδιο, ενώ ήδη συνεργείο ανέλαβε την αποκατάσταση.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι, επηρεάστηκαν τα δρομολόγια τουΠροαστιακού ΣιδηροδρόμουΑθηνών. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Για τη διαχείριση του συμβάντος ενημερώθηκε άμεσα ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με περιορισμένη ταχύτητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.