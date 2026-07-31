HELLAS-SPACE 2.0: Το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα των 350 εκατ. ευρώ

Τη δομή του νέου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος «HELLAS-SPACE 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εθνική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στον διαστημικό τομέα, με στόχο να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές διαστημικό οικοσύστημα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Δορυφόροι υψηλής ανάλυσης και θερμικής απεικόνισης

Το HELLAS-SPACE 2.0 αποτελεί βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα και περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη νέων διαστημικών υποδομών και την αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανάπτυξη δορυφόρων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας για την παραγωγή προηγμένων γεωχωρικών δεδομένων. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και δορυφόροι θερμικής απεικόνισης, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην πολιτική προστασία, στην έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στην ασφάλεια.

Οι νέες δυνατότητες μπορούν να προσφέρουν κρίσιμα δεδομένα για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων ακραίων φαινομένων, υποστηρίζοντας αποτελεσματικότερα τη λήψη αποφάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ασφαλείς επικοινωνίες και επιτήρηση του Διαστήματος

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης την ανάπτυξη ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και προηγμένων υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης για κρίσιμες δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν συστήματα επιτήρησης του διαστημικού χώρου, καθώς και τεχνολογίες εντοπισμού εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων. Στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας και η προστασία κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών.

Στον σχεδιασμό εντάσσονται ακόμη ασφαλείς υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ενίσχυση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος. Το HELLAS-SPACE 2.0 περιλαμβάνει πρόγραμμα καινοτομίας και δοκιμών για νέες τεχνολογίες, δορυφορικά συστήματα και εφαρμογές.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, στην προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας και στη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν αναμένεται να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, η περιβαλλοντική παρακολούθηση, οι μεταφορές, η γεωργία ακριβείας, η δημόσια διοίκηση, η ασφάλεια και η διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διευρύνει τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστημικές πρωτοβουλίες, δημιουργώντας νέες δυνατότητες συνεργασίας για την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα.