Health-IQ: Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΠΟΥ στη Θεσσαλονίκη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο πανελλαδικός κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος Health-IQ, επισφραγίζοντας μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας της χώρας. Μέσα από μια σειρά στοχευμένων εκπαιδεύσεων, επαγγελματίες υγείας από διαφορετικές δομές συμμετείχαν ενεργά σε ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, με κοινό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς.

Το πρόγραμμα Health-IQ αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του Γραφείου του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και του Υπουργείου Υγείας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων, τη θέσπιση κοινών διαδικασιών και την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων αξιολόγησης και βελτίωσης.

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Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της εκπαιδευτικής διαδρομής του Health-IQ, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 13 δομές υγείας που υπάγονται σε έξι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση προωθήθηκε η υιοθέτηση μιας ενιαίας προσέγγισης για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Ασθενών 2025–2030, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της συνεχούς βελτίωσης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της καθημερινής λειτουργίας των μονάδων υγείας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στη χρήση εργαλείων μέτρησης και αξιολόγησης, καθώς και σε πρακτικές που υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με βάση αξιόπιστα δεδομένα.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε θέματα πρόληψης ανεπιθύμητων συμβάντων και διαχείρισης κινδύνων στις υπηρεσίες υγείας. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούν την πρόληψη λοιμώξεων, τη βελτίωση της φαρμακευτικής ασφάλειας , την αναγνώριση και αντιμετώπιση αποκλίσεων από τα πρότυπα φροντίδας, καθώς και τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας κατά τη μετάβαση και μεταφορά ασθενών. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των δεικτών ποιότητας ως εργαλείων παρακολούθησης της απόδοσης και υποστήριξης στοχευμένων παρεμβάσεων βελτίωσης.

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Η ολοκλήρωση του κύκλου των εκπαιδεύσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της γνώσης, της συνεργασίας και της κοινής κουλτούρας ποιότητας στις συμμετέχουσες δομές υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, αποτελεσματικού και ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας προς όφελος όλων των πολιτών.

Ο Δρ Χρήστος Τριανταφύλλου, Project Officer του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου επιβεβαιώνει τη δέσμευση των επαγγελματιών υγείας για συνεχή βελτίωση και εξέλιξη. Η ενεργός συμμετοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσης και της αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων ποιότητας. Μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας και για την υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών σε ολόκληρη τη χώρα.»