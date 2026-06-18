Health-IQ: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών

Με τη συμμετοχή 338 επαγγελματιών υγείας από νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα ολοκληρώνεται στη Θεσσαλονίκη, το διήμερο 18-19 Ιουνίου, η πιλοτική φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος Health-IQ.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον ΠΟΥ Ευρώπης, μέσω του Γραφείου του στην Αθήνα για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, μέσα από την εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Στην πιλοτική φάση συμμετείχαν επαγγελματίες υγείας από το Ιπποκράτειο Αθηνών, το Λαϊκό, το Αττικό, το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης, το Νοσοκομείο Έδεσσας, τέσσερα κέντρα υγείας της Αθήνας, το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης και το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου.

Η τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιείται στο Grand Hotel Palace, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Εκπαίδευση στην ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Τριανταφύλλου, Project Officer του Γραφείου του ΠΟΥ Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, πρόκειται για το τελευταίο «εκπαιδευτικό ταξίδι» της πιλοτικής φάσης του Health-IQ, κατά το οποίο εκπαιδεύεται το νοσηλευτικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και ΑΧΕΠΑ.

Το δεκάωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει καλές πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας, τη φαρμακευτική ασφάλεια, την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δήλωση των σφαλμάτων, «για εκπαίδευση και όχι για τιμωρία», όπως σημείωσε ο κ. Τριανταφύλλου, τονίζοντας ότι στόχος είναι η αποφυγή λαθών και παρανοήσεων στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ανταπόκριση πάνω από τις προσδοκίες

Η ανταπόκριση στην πιλοτική φάση, σύμφωνα με τον κ. Τριανταφύλλου, ήταν «πάνω από το προσδοκώμενο», με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους επαγγελματίες υγείας. Όπως ανέφερε, ήδη υπάρχουν νοσοκομεία και δομές που δεν συμμετείχαν στην πιλοτική φάση και έχουν ζητήσει τη συνέχιση του εκπαιδευτικού προγράμματος. «Εμείς είμαστε εδώ», σημείωσε, αναφερόμενος στη δυνατότητα επέκτασης του Health-IQ και σε άλλες δομές υγείας, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα.

Η πλατφόρμα Quality for All

Κεντρικό εργαλείο του προγράμματος αποτελεί η πλατφόρμα Quality for All, δηλαδή «Ποιότητα για Όλους», η οποία παρουσιάστηκε επίσημα και ξεκίνησε η εφαρμογή της στο Υπουργείο Υγείας στις 3 Μαρτίου, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ Ευρώπης, Δρ Χανς Κλούγκε.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 195 δείκτες ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών. Η εκπαίδευση, όπως εξήγησε ο κ. Τριανταφύλλου, αφορά το πώς οι δείκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρακτικά στην κλινική πράξη, ώστε οι επαγγελματίες υγείας να αξιοποιούν τα δεδομένα για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες.

Τα στοιχεία αντλούνται από δεδομένα που ήδη εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα της χώρας, όπως το BI-Health του Υπουργείου Υγείας, το σύστημα του ΚΕΤΕΚΝΥ, το σύστημα DRG, το σύστημα του ΕΟΠΥΥ και τα συστήματα της ΗΔΙΚΑ. Μέσα από την ανάλυση αυτών των δεδομένων παράγονται δείκτες που μπορούν να στηρίξουν τη λήψη αποφάσεων από τις διοικήσεις του Υπουργείου Υγείας, των υγειονομικών περιφερειών, των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας.

«Οι δείκτες δεν είναι απλά νούμερα», υπογράμμισε ο κ. Τριανταφύλλου. «Είναι νούμερα που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Στόχος να μην επαναλαμβάνονται τα λάθη

Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αφορά και τη διαχείριση των λαθών στις δομές υγείας. Ο κ. Τριανταφύλλου σημείωσε ότι τα λάθη μπορεί να συμβούν, καθώς «αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση», ωστόσο το ζητούμενο είναι να αναλύονται, ώστε να μην επαναλαμβάνονται. «Ένα λάθος όταν συμβεί μια φορά συγχωρείται, αλλά αν ξανασυμβεί, ειδικά από το ίδιο νοσοκομείο, εκεί πέρα σημαίνει ότι υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, οι επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύονται στο πώς να αναλύουν ένα λάθος, να εντοπίζουν την αιτία του προβλήματος και να προχωρούν στις κατάλληλες παρεμβάσεις.

Η Ελλάδα στις πρωτοπόρες χώρες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη θέση της Ελλάδας στην ανάπτυξη τέτοιου τύπου πλατφορμών. Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφύλλου, η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία.

Κράτη-μέλη του ΠΟΥ Ευρώπης έχουν ήδη ζητήσει να τους παρουσιαστεί η πλατφόρμα, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από χώρες πέραν της Ευρώπης, καθώς η Περιφέρεια του ΠΟΥ Ευρώπης εκτείνεται έως και την Κεντρική Ασία.

«Πρέπει η Ελλάδα να νιώθει περήφανη, γιατί είναι μια από τις πρωτοπόρες χώρες σε αυτό το κομμάτι», σημείωσε ο κ. Τριανταφύλλου.