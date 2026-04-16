Haaretz: Ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για εκεχειρία στον Λίβανο σήμερα στις 7 μ.μ. τοπική ώρα

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, υψηλόβαθμοι διοικητές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έλαβαν εντολή να προετοιμάσουν τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο για την εκεχειρία.

Έχουν ενημερωθεί ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ 7 μ.μ. και μεσάνυχτα (τοπική ώρα).