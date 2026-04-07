H ζωή βελτιώνεται αισθητά για αυτά τα ζώδια επόμενες ημέρες

Μετά την εβδομάδα 6–12 Απριλίου 2026, η ζωή γίνεται σημαντικά καλύτερη για τρία ζώδια, καθώς η έντονη ενέργεια του Κριού επηρεάζει τα γεγονότα αυτής της περιόδου.

Η κίνηση του Άρη στον Κριό μέχρι τις 18 Μαΐου ενισχύει την αποφασιστικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να κυνηγήσουμε τους στόχους μας. Ωστόσο, το τέλος της εβδομάδας φέρνει τη σύνοδο του Άρη με τον Δία, η οποία μπορεί να προκαλέσει μπερδέματα και κόπωση, οπότε χρειάζεται προσοχή σε υποσχέσεις που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές.

Κριός

Με τον Άρη να βρίσκεται στο ζώδιό σας, είστε έτοιμοι να δράσετε και να προωθήσετε τους στόχους σας. Αν συναντήσετε εμπόδια, μην αφήσετε τον εγωισμό να σας σταματήσει, ζητήστε υποστήριξη από όσους εμπιστεύεστε. Η επικοινωνία μπορεί να είναι ασαφής για τους άλλους, οπότε χρειάζεται ξεκάθαρη έκφραση, ενώ τα θέματα σχέσεων μπορεί να προκαλέσουν παρεξηγήσεις. Η τελευταία μέρα της εβδομάδας θα είναι κουραστική, οπότε φροντίστε να κρατάτε δυνάμεις.

Καρκίνος

Είναι σημαντικό να είστε ξεκάθαροι στις πράξεις και την επικοινωνία σας. Προσοχή σε υπερβολικές συναισθηματικές διακυμάνσεις και παρορμητικές αποφάσεις, ειδικά στην εργασία, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η φήμη ή η επαγγελματική σας πορεία. Οριοθετήστε τις σχέσεις με συναδέλφους και αφιερώστε χρόνο στην αυτοφροντίδα και την ξεκούραση.

Ζυγός

Η ενέργεια της Πανσελήνου στο ζώδιό σας από την προηγούμενη εβδομάδα εξακολουθεί να επηρεάζει τα γεγονότα. Η σύνοδος Άρη-Ποσειδώνα μπορεί να φέρει άγχος και συγχύσεις, ειδικά σε ρομαντικές σχέσεις. Η υπομονή και η προσεκτική επικοινωνία είναι απαραίτητες για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Θέστε προσωπικά όρια όπου χρειάζεται και εκφράστε τις ανάγκες σας χωρίς πολλές αντιπαραθέσεις. Με υπομονή και συμπόνια, θα δείτε τη ζωή σας να βελτιώνεται σημαντικά.