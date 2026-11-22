Οι τελευταίοι μήνες μπορεί να έφεραν καθυστερήσεις, κούραση και απογοητεύσεις, όμως το κλίμα αρχίζει να αλλάζει. Αυτόν τον χειμώνα, τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τη στασιμότητα και κάνουν σημαντικά βήματα προόδου, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή. Για να προχωρήσουν, θα χρειαστεί να απομακρύνουν ό,τι τα κρατά πίσω. Μέχρι την άνοιξη του 2027, πολλά θα έχουν αλλάξει.

Κριός

Οι επόμενοι μήνες θα απαιτήσουν υπομονή και πειθαρχία. Παρότι οι εξελίξεις αρχίζουν να ευνοούν τα σχέδιά σας, δεν θα γίνουν όλα με την ταχύτητα που επιθυμείτε. Ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε σε παλιές εκκρεμότητες, να διορθώσετε λάθη ή να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τους στόχους σας. Μην βιάζεστε. Η σταθερή προσπάθεια θα σας οδηγήσει πιο κοντά σε όσα θέλετε να πετύχετε.

Λέων

Η χρονιά ήταν απαιτητική και η κούραση έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή. Παρότι έχετε πολλούς στόχους, ίσως νιώθετε ότι δεν έχετε καταφέρει όσα θέλατε. Αυτό πρόκειται να αλλάξει, αρκεί να αναλάβετε δράση. Είτε επιθυμείτε μια επαγγελματική αλλαγή είτε θέλετε να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας, είναι σημαντικό να σταματήσετε να αναβάλλετε τα σχέδιά σας και να περάσετε στην πράξη.

Παρθένος

Αυτόν τον χειμώνα, η προσωπική σας εξέλιξη γίνεται προτεραιότητα. Θα θελήσετε να βελτιώσετε τη ζωή και την καθημερινότητά σας, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί δύσκολες αποφάσεις. Ορισμένες συνήθειες, σχέσεις και προσδοκίες δεν έχουν πλέον θέση στη ζωή σας. Μπορεί να δυσκολευτείτε να τις αφήσετε πίσω, όμως οι αλλαγές αυτές θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση προς την άνοιξη του 2027.