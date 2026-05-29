H υπέροχη απάντηση ενός 7χρονου κοριτσιού στις συμμαθήτριές της που την κορόιδευαν

Το bullying, δυστυχώς, ξεκινά από πολύ μικρές ηλικίες. Γι’ αυτό πολλοί γονείς προσπαθούν από νωρίς να διδάξουν στα παιδιά τους κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: να σέβονται τους άλλους, αλλά και να στέκονται με αυτοπεποίθηση απέναντι σε όποιον τα μειώνει.

Η ιστορία μιας 7χρονης από τις ΗΠΑ δείχνει πώς η ενσυναίσθηση, η ευγένεια και η αυτοεκτίμηση μπορούν να γίνουν το καλύτερο «όπλο» απέναντι στις προσβολές.

Η Maren Droubay άκουγε συχνά την κόρη της, Emmie, να επιστρέφει από το σχολείο με ιστορίες για μια ομάδα κοριτσιών που μερικές φορές ήταν αγενείς ή την απέκλειαν. Μια μέρα όμως, η μικρή έφυγε από το σχολείο με διαφορετική διάθεση.

«Μαμά, σήμερα υπερασπίστηκα τον εαυτό μου», της είπε.

Η Maren άρχισε να καταγράφει τη συνέχεια της συζήτησης στο κινητό της, για να τη δείξει αργότερα στον σύζυγό της. Η Emmie εξήγησε ότι όταν μια συμμαθήτριά της τής είπε «ούτε καν σε συμπαθώ», εκείνη απάντησε με τρόπο που άφησε τη μητέρα της συγκινημένη.

«Ξέρεις κάτι; Η οικογένειά μου πιστεύει ότι είμαι πριγκίπισσα και ότι είμαι πολύ καλή και ευγενική. Και αν εκείνοι το πιστεύουν, τότε αυτό είμαι. Αν εσύ δεν το πιστεύεις, είναι εντάξει, γιατί εγώ έτσι βλέπω τον εαυτό μου. Και αυτό είναι που πραγματικά είμαι», είπε το 7χρονο κορίτσι.

Η μητέρα της δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Άρχισα αμέσως να κλαίω, γιατί ένιωσα τόσο περήφανη», είπε στο TODAY.com. Για την ίδια, τα λόγια της κόρης της ήταν η απόδειξη ότι οι αξίες που προσπαθούσαν να της μεταδώσουν από μικρή ηλικία είχαν πραγματικά περάσει μέσα της.

Με παρότρυνση του συζύγου της, η Maren μοιράστηκε το βίντεο στα social media. Δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου και συγκέντρωσε περισσότερα από 700.000 likes στο Instagram, ενώ ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισε και ένα ιδιαίτερο μήνυμα: ακόμη και ο επίσημος λογαριασμός της Barbie έγραψε «Τόσο περήφανη για σένα, Emmie May!».