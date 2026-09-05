H βραδιά του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Γράφει ο “Γέρων”

Μετά τις επισκέψεις του στο «Παπανικολάου» για τα εγκαίνια νέου κτιρίου της αιματολογικής κλινικής και στους Αμπελόκηπους για τη θεμελίωση του νέου κολυμβητηρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο roof garden του Electra Palace την καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ.

Συζήτησε για περίπου μισή ώρα μαζί τους αλλά ήταν φειδωλός ως προς τις σημερινές ανακοινώσεις του. «Κοστολογημένα και για όλους» ήταν ένα μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός στις επίμονες ερωτήσεις. «Σοφότερους» δεν έκανε τους δημοσιογράφους ούτε για τον ακριβή χρόνο των εκλογών, από Μάρτιο ως τον Μάιο πάντως θα είναι, αλλά είχε και μια είδηση: στήριξε πλήρως την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναφορικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τα σχολικά βιβλία.

Φυσικά βγήκε δεκάδες selfies… ανταποκρινόμενος σε κάθε πρόταση αλλά σε όσους πήγαιναν λίγο πιο κοντά εφιστούσε την προσοχή στον ώμο του, μετά τον καλοκαιρινό τραυματισμό του…

Τον συνόδευε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ εκεί βρίσκονταν στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου της κυβέρνησης και της ΝΔ, όπως π γενικός διευθυντής ενημέρωσης και επικοινωνίας Πάνος Αμυράς, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Γιώργος Ευθυμίου, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα επικοινωνίας Χρήστος Ζωγράφος, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Χάρης Χατζηχαραλάμπους. Εκεί ήταν επίσης ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης.

Ακολούθως, δείπνησε με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραπόφσκι στη βεράντα του roof garden.

Πιο αργά, περί τις 10 και μισή, πέρασε μαζί με την σύζυγό του και από το πάρτυ της ΟΝΝΕΔ στο Arc, στη Μητροπόλεως με Κομνηνών, που είχε βουλιάξει από νεολαίους της ΝΔ. Χαιρέτησε και φωτογραφήθηκε με τους νέους και έκατσε στο τραπέζι μαζί με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου, τον αντιπρόεδρο Μηνά Τσατσούλη και τον διευθυντή της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ανέστη Φίσκα. Παρήγγειλε μια βότκα και η Μαρέβα ένα τζιν τόνικ…