H Βόρεια Κορέα εξετάζει να ξαναρχίσει τις μεταδόσεις από μεγάφωνα προς τη Νότια Κορέα

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, η ισχυρή αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ανέφερε σε δήλωσή της στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA σήμερα Δευτέρα 19/10 ότι η χώρα εξετάζει να αναπτύξει επιπρόσθετα τακτικά όπλα και να ξαναρχίσει τις μεταδόσεις από τα μεγάφωνα κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

«Τώρα η κατάσταση στα νότια σύνορα είναι πολύ ασταθής», είπε.

«Οι πολεμοχαρείς του στρατού της ΔΚ απειλούν σοβαρά την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού μας εξαπολύοντας προειδοποιητικές βολές εναντίον τους με αυτόματα τουφέκια και πολυβόλα μεγάλου διαμετρήματος», είπε, αναφερόμενη στην επίσημη ονομασία της Νότιας Κορέας.(Δημοκρατία της Κορέας).

Οι εντάσεις ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα έχουν αυξηθεί αφότου η Πιονγκγιάνγκ άρχισε να ενισχύει τα σύνορά της τον Απρίλιο του 2024. Οι δύο χώρες χωρίζονται από την Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ) που εγκαθιδρύθηκε όταν τελείωσε ο πόλεμος της Κορέας με ανακωχή το 1963.

«Ο νοτιοκορεατικός στρατός είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού»

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε στις 5 Οκτωβρίου πως ο Βορράς ανέπτυξε έως 7.000 εργάτες φέτος προκειμένου να τοποθετήσουν νάρκες και φράχτες με περίπου 50 περιστατικά διέλευσης; των συνόρων.

Βορειοκορεατικές νάρκες προκάλεσαν έκρηξη στα σύνορα τον περασμένο μήνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο στρατιώτες του, δήλωσε ο Νότος, και κάλεσε την Πιονγκγιάνγκ να αναστείλει τα οχυρωματικά έργα.

«Ο νοτιοκορεατικός στρατός είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για τα οχυρωματικά έργα της Βόρειας Κορέας, εξαπολύοντας προειδοποιητικές βολές και διενεργώντας μεταδόσεις μέσω μεγαφώνων», δήλωσε ο Λιμ Έουλ-τσουλ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Σπουδών για την Άπω Ανατολή του Πανεπιστημίου Κιούνγκαμ στη Σεούλ.

«Και η Πιονγκγιάνγκ φαίνεται να ανησυχεί οτι αυτές οι προειδοποιητικές δραστηριότητες από τη Σεούλ μπορεί να κλιμακώσουν τις εντάσεις κοντά στα σύνορα ή να προκαλέσουν στρατιωτική σύγκρουση».

Η Κιμ Γιο Τζονγκ είπε πως η Σεούλ διενήργησε 2.870 προειδοποιήσεις μέσω μεγαφώνων και εξαπέλυσε 201 προειδοποιητικές βολές από την 1η Αυγούστου έως την 17η Οκτωβρίου.

Η Σεούλ δεν δημοσιοποίησε στοιχεία για τις δραστηριότητές της κοντά στα σύνορα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα οχυρωματικά έργα της Βόρειας Κορέας.

«Προκειμένου να διαχειριστεί την επικρατούσα κατάσταση, η στρατιωτική ηγεσία μας εξετάζει τα θέματα της ανάπτυξης περισσότερων τακτικών μέσων πληγμάτων κατά μήκος του νότιου συνόρου ως προληπτικό και κατασταλτικό μέτρο… και της επανάληψης μεταδόσεων από μικρόφωνα εναντίον της ΔΚ και εξετάζει άλλα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα», είπε.

Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλια.