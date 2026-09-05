H “πρώτη” της Νέστορα και η στήριξη από Πιερρακάκη

Την πρώτη της πολιτική εμφάνιση μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 1ης Ιουλίου έκανε η Αφροδίτη Νέστορα, απευθύνοντας χαιρετισμό σε εκδήλωση της γραμματείας Παραγωγικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία είναι Συντονίστρια Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας.

Η κα. Νέστορα αναφέρθηκε στο χτύπημα στην οικογένειά της σημειώνοντας πως έγινε στόχος διότι πολιτεύτηκε με τη ΝΔ και ποτέ δεν φοβήθηκε να πει δημόσια τις απόψεις της, προσθέτοντας ότι η παράταξή έχει πληρώσει την τρομοκρατία με το αίμα της, στο οποίο προστέθηκε και αυτό της μητέρας της Βάγιας.

Επίσης δήλωσε πως αφενός στη μνήμη της μητέρας της, αφετέρου διότι ήταν ήδη στην πολιτική, θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή. “Μας θέλουν φοβισμένους και αδύναμους, εμείς θα είμαι περισσότεροι και πιο δυνατοί”, δήλωσε και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μην δείχνουν καμία ανοχή στη βία και την τρομοκρατία.

Σε ότι αφορά την πολιτεύτρια της ΝΔ, δεν πέρασε απαρατήρητη η κίνηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη να την οδηγήσει στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης του Υπουργείου του στο Ολυμπιακό Μουσείο ενώ νωρίτερα την είχε συναντήσει εκφράζοντάς της την συμπαράσταση και υποστήριξή του.