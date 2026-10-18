H πρώτη εμφάνιση του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ μετά την περιπέτεια της υγείας του: «Ένιωσα τη στήριξή σας»

Την πρώτη του προγραμματισμένη δραστηριότητα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο το Σάββατο (17/10) πραγματοποίησε την Κυριακή (18/10) ο Πάπας Λέων ΙΔ’ .

Εμφανώς συγκινημένος από την υποδοχή που του επιφύλαξε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου αφού πρώτα διάβασε την κυριακάτικη προσευχή «Άγγελος Κυρίου» στη συνέχεια απευθύνθηκε στους προσκυνητές.

Ο Ποντίφικας αναφέρθηκε στην εμπειρία του στο νοσοκομείο, λέγοντας:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που προσευχήθηκαν για μένα τις τελευταίες ημέρες. Ένιωσα πραγματικά τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ!»

«Επιθυμώ να εκφράσω την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μου προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Τζεμέλι. Αυτή η εμπειρία με έκανε να νιώσω ιδιαίτερα κοντά σε όλους εκείνους που ζουν με κάποια ασθένεια ή σωματική αδυναμία», πρόσθεσε.

«Τώρα που ξεπέρασα αυτή την ευαίσθητη φάση, όπως γνωρίζετε, θα επαναλάβω σταδιακά τις δραστηριότητές μου, πάντα με τη βοήθεια του Θεού και τις προσευχές σας».

O Πάπας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη (13/10) στην Πολυκλινική Αγκόστο Τζεμέλι της Ρώμης για αφαίρεση οζιδίου από τον πνεύμονα το οποίο τελικά αποδείχθηκε μετά από σχετικό έλεγχο ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Βατικανού, ο όζος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ιατρικού ελέγχου και όχι έπειτα από την εμφάνιση συμπτωμάτων που θα απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση.