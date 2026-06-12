H οικονομική κρίση επηρεάζει τη σεξουαλική διάθεση περισσότερο και από την πανδημία, σύμφωνα με έρευνα

Οι τιμές στα καύσιμα δεν κατεβαίνουν, οι τιμές στα τρόφιμα διαρκώς ανεβαίνουν και εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά να ανταπεξέλθουμε στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής. Ταυτόχρονα, η ειδησιογραφία μάς προκαλεί άγχος και θλίψη, ενώ και ο καιρός «παίζει» λίγο με τα νεύρα μας.

Κι αν νομίζετε πως όλα αυτά έχουν αντίκτυπο μόνο στην τσέπη σας ή παροδικά στην ψυχολογία σας, μάθετε πως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό πολλούς τομείς της ζωής σας και για πολύ καιρό.

Μία νέα έκθεση για τη σεξουαλική υγεία του brand Hims, που εστιάζει στη σεξουαλική ζωή των Βρετανών, διαπίστωσε ότι η οικονομική κρίση έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ερωτική μας ζωή ακόμα και από την πανδημία του κορωνοϊού.

Κι αν το σκεφτείτε καλά είναι απολύτως λογικό. Όλη αυτή η αβεβαιότητα και ανησυχία, δεν μας επιτρέπουν να νιώσουμε πολύ σέξι. Σύμφωνα με την έκθεση, σχεδόν οι μισοί από τους 3.688 ερωτηθέντες (ηλικίας 18-65 ετών), είπαν ότι τουλάχιστον ένα οικονομικό ή πολιτικό γεγονός τον τελευταίο χρόνο είχε επηρεάσει τη σεξουαλική τους ζωή.

Στην πραγματικότητα, περίπου το 32% των ερωτηθέντων, συνολικά, παραδέχθηκε ότι η κρίση κόστους ζωής έχει επηρεάσει τη σχέση τους και τη σεξουαλική τους ζωή.

«Αν βρίσκεστε σε μια κατάσταση ασταθή οικονομικά, εάν πρέπει να εργάζεστε όλο το εικοσιτετράωρο για να τα καταφέρετε ή εάν η υγεία σας επηρεάζεται από τη φτώχεια, μπορεί να έχετε λιγότερο χρόνο και διάθεση για σεξ», λέει η sex educator, Alix Fox, στο metro.co.uk.

Οι καβγάδες γύρω από τους λογαριασμούς του νοικοκυριού, την οικονομική ασφάλεια και τις αποταμιεύσεις για το μέλλον μπορεί να γίνουν δυνητικοί «δολοφόνο» της ερωτικής διάθεσης για τα ζευγάρια.

Το γεγονός πως αρκετοί επιστρέφουν στο πατρικό τους, λόγω κρίσης στα οικονομικά τους και για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων, επηρεάζει στο μέγιστο την ψυχολογία, την εικόνα για τον εαυτό μας, αλλά και τη σχέση μας.

«Είναι σαφές πως το αυξημένο κόστος ζωής και η οικονομική κρίση “συντρίβει” τον ρομαντισμό και τη λαγνεία για πολλούς ανθρώπους», σημειώνουν οι ερευνητές. Διαβάστε εδώ πώς να «ανεβάσετε» τη λίμπιντό σας, σύμφωνα με την ειδικό.

Πέντε τρόποι να ανεβάσετε τη σεξουαλική σας διάθεση

Επικεντρωθείτε στο φιλί

Πότε ήταν η τελευταία φορά που φιληθήκατε; Αλλά να εστιάσετε σε αυτό. Με τον καιρό τα ζευγάρια τείνουν να θεωρούν το φιλί μικρότερης σημασίας για την ερωτική τους ζωή, μα δεν είναι έτσι. Το φιλί μπορεί να γίνει η αρχή για μια πολύ όμορφη ερωτική στιγμή ή απλώς για να έρθετε πιο κοντά συναισθηματικά με τον σύντροφό σας.

Γυμναστείτε μαζί

Η καλή φυσική κατάσταση συμβάλλει και στην καλή σεξουαλική ζωή. Επιπλέον, η άσκηση ανεβάζει την ψυχολογία μας. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει όταν γυμνάζεστε μαζί με τον σύντροφό σας.

Κανονίστε ραντεβού

Σίγουρα, αν έχετε μικρά παιδιά αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται όμως να κανονίσετε το super ραντεβού με το ταίρι σας. Μια βραδιά στο σπίτι με χαλαρή μουσική, κρασάκι, καλό φαγητό και χρόνο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς μπορεί να «ανάψει» ξανά τα αίματα.

Ακολουθήστε σωστή διατροφή

Σίγουρα έχετε ακούσει για τις αφροδιακές τροφές, εκείνες δηλαδή που ξυπνούν τη λίμπιντο. Δοκιμάστε να τις εντάξετε στο διατροφικό σας πρόγραμμα, αλλά και να ακολουθήσετε ένα πιο υγιεινό πρόγραμμα διατροφής, για τη γενικότερη βελτίωση της υγείας σας.

Γνωρίστε καλύτερα τον εαυτό σας

Όσο παρωχυμένο κι αν ακούγεται, αν θέλουμε να περάσουμε καλά στο κρεβάτι με το ταίρι μας, πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς αρέσει σε εμάς. Μη διστάσετε να ανακαλύψετε τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα στο σεξ. Όταν το καταλάβετε, θα μπορέσετε να το διεκδικήσετε και να περάσετε πολύ όμορφα.