H Κνεσέτ φωτίστηκε με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ προς τιμήν της αναμενόμενης επίσκεψης Τραμπ

Το κτήριο της Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ έχει φωταγωγηθεί με κόκκινο, λευκό και μπλε χρώμα προς τιμήν της αναμενόμενης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τη σημερινή ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 3 μ.μ. την Κυριακή. Ο Τραμπ δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη.

Η Κνεσέτ θα παραμείνει φωτισμένη με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας μέχρι τη λήξη της επίσκεψης του προέδρου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κνέσετ.