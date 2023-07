H Jennifer Lopez πήγε γυμναστήριο αλλά θυμήθηκε τα «γαλλικά» της

Πολλά νεύρα φέρεται να έχει τελευταία η Jennifer Lopez αφού πριν από λίγα 24ωρα έβρισε φωτογράφους που την περίμεναν έξω από το Tracy Anderson Method Studio στη Νέα Υόρκη.

Η 53χρονη φόρεσε ένα κίτρινο κολάν με prints και ασορτί μπλουζάκι για να πάει στο γυμναστήριο, όπου και προπονείται σε καθημερινή βάση. Κατά την προσπάθειά της να μπει στον χώρο η τραγουδίστρια είχε μια μικρή ατυχία αφού η κάρτα-κλειδί της δεν λειτουργούσε και κατέληξε να περιμένει έξω από την πόρτα για λίγα λεπτά, μέχρι να της ανοίξει κάποιος υπάλληλος.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το αμερικανικό TMZ η διάθεση της J.Lo δεν βελτιώθηκε μετά την προπόνηση αφού έφυγε έξαλλη από τον χώρο και έβρισε τους παπαράτσι καθώς επιβιβαζόταν στο αυτοκίνητό της.