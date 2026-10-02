H G7 θα αποδεσμεύσει 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου – Τραμπ: Η Ευρώπη θα διαθέσει «τεράστιες ποσότητες» ντίζελ

ΗΕυρώπη συμφώνησε να διαθέσει άμεσα «τεράστιες ποσότητες» ντίζελ, ανακοίνωσε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η ΕΕ εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ, στη βάση της γαλλικής πρότασης που προβλέπει 50 εκατ. βαρέλια ντίζελ και 50 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, η G7 ανακοίνωσε ότι προχωράει σε αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

«Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο TruthSocial. «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος Ντ. Τζέι.Τ», συμπλήρωσε στο μήνυμά του.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Μακρόν: Η G7 θα αποδεσμεύσει έως 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Τα κράτη μέλη της G7 θα αποδεσμεύσουν «έως 100 εκατομμύρια βαρέλια» ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματά τους μέσα «τους επόμενους τέσσερις μήνες» για να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων και συμφώνησαν να μην περιορίσουν τις εξαγωγές αυτών, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αποφασίσαμε να αποδεσμεύσουμε στρατηγικά αποθέματα ντίζελ και αργού πετρελαίου υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (…) προκειμένου να αποδεσμεύσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια εντός τεσσάρων μηνών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συνάντηση των προέδρων και αρχηγών κυβερνήσεων των χωρών της G7.

«Συμφωνήσαμε ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των μελών της G7», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ, ήταν επίσης «πολύ σαφής σε αυτό το σημείο».

Αυτές οι αποφάσεις «θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων», επέμεινε.

Ο Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της Ομάδας των Επτά είναι να προκαλέσει πτώση των τιμών των καυσίμων.

Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατ. βαρελιών μέσω του IEA και διευκρίνισαν ότι σημαντικές ποσότητες ντίζελ θα διατεθούν από τα μέλη της G7 και τους εταίρους της ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες.

Παράλληλα, η G7 θα συντονίσει τα προγράμματα συντήρησης των διυλιστηρίων των χωρών-μελών και ζητά από τον IEA να παρακολουθεί την άμεση και πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί τον Μάρτιο του 2026.

Οι ηγέτες της G7 επαναβεβαιώνουν επίσης τη δέσμευσή τους να απέχουν από την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων μεταξύ των χωρών της Ομάδας, ενώ καλούν όλους τους παραγωγούς να μην επιβάλουν απαγορεύσεις που θα μπορούσαν να οξύνουν περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.

Στην ίδια δήλωση, η G7 επαναλαμβάνει την καταδίκη των επιθέσεων του Ιράν εναντίον γειτονικών του χωρών.

Το σχέδιο της ΕΕ για αποδέσμευση αποθεμάτων diesel

Στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σχέδιο για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Στο πλαίσιο των διεργασιών αυτών, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, όπως γνωστοποίησε το Ελιζέ το πρωί της Παρασκευής.

Κατά τη συνομιλία τους, ο Γάλλος πρόεδρος έθεσε την ανάγκη στενότερου συντονισμού για την αντιμετώπιση της ανόδου στις τιμές των καυσίμων, αλλά και για τη διατήρηση της επάρκειας διυλισμένων προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.

Τα ίδια ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο και τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μακρόν με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο Μακρόν τόνισε ότι οι χώρες της G7 έχουν κοινό συμφέρον να κινηθούν συντονισμένα και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων που θα περιόριζαν τις εξαγωγές.

Νέος γύρος επαφών με τους ηγέτες της G7

Ο Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους ηγέτες της G7, προκειμένου να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Γάλλος πρόεδρος προτίθεται να έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του στην G7, μετά και τη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το Παρίσι επανέλαβε ότι ο Μακρόν έδωσε έμφαση στην ανάγκη κοινής δράσης των χωρών της G7, τόσο για τον περιορισμό των ανατιμήσεων στα καύσιμα όσο και για τη διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού με διυλισμένα προϊόντα, χωρίς την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές.

Η γαλλική πρόταση για τα στρατηγικά αποθέματα

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε σημαντική αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες. Αυτό ανέφεραν δύο αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση στο Politico.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο των συζητήσεων και μίλησε στο Reuters, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασαν την Παρασκευή γαλλική πρόταση για επιπλέον αποδέσμευση αποθεμάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στις πιέσεις της Ουάσινγκτον προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διαθέσουν περισσότερες ποσότητες στην αγορά, με στόχο την αποκλιμάκωση των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

Κατά την τηλεφωνική διαβούλευση των κυβερνήσεων της ΕΕ την Παρασκευή, συζητήθηκε ειδικότερα η πρόταση του Παρισιού για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και επιπλέον 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η πρόταση βρίσκεται ακόμη υπό τεχνική αξιολόγηση, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ωστόσο, η επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας για την αποδέσμευση των αποθεμάτων συνδέεται, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, με σαφή δέσμευση της αμερικανικής πλευράς ότι δεν θα προχωρήσει μονομερώς στην επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ.

Απρόθυμο το Βερολίνο

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το αίτημα του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, για την απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών από τα ευρωπαϊκά αποθέματα σε διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών του ντίζελ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με περιορισμούς στις εξαγωγές.

Το Βερολίνο, από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκε απρόθυμο να προχωρήσει σε αποδέσμευση αποθεμάτων, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. «Η Γερμανία και άλλοι δεν θέλουν να χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα. Επιθυμούν να τα απελευθερώσουν μόνο σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου για την ασφάλεια του εφοδιασμού», δήλωσε ένας από αυτούς στο Politico, υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να μιλήσει ελεύθερα, όπως και άλλες πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Η Γερμανία και η Γαλλία διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ ευρωπαϊκή πηγή ανέφερε ότι δεν ήταν ακόμη σαφές εάν η αποδέσμευση των αποθεμάτων θα συντονιζόταν σε επίπεδο ΕΕ ή θα πραγματοποιούνταν σε διμερή βάση, δεδομένης της «ακατάστατης» προσέγγισης των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν απευθύνει διαφορετικά αιτήματα σε διαφορετικές χώρες.

Δυσαρέσκεια ΗΠΑ και επικρίσεις μελών – χωρών κατά Γαλλίας και Γερμανίας

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, δήλωσε την Παρασκευή ότι ενδεχόμενη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ «θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστο εταίρο», προσθέτοντας: «Είμαστε έτοιμοι για συλλογική δράση στο πλαίσιο του IEA. Είναι δικός του ρόλος να οργανώσει την ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων».

Οι ΗΠΑ εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι χώρες της ΕΕ δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους να συμβάλουν στην απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών, την οποία είχε συντονίσει νωρίτερα φέτος ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Κατά τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Ομάδας Εργασίας της Ενεργειακής Ένωσης την Παρασκευή, ορισμένες χώρες της ΕΕ επέκριναν επίσης τη Γαλλία και τη Γερμανία επειδή δεν έχουν προχωρήσει στην απελευθέρωση σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου στην αγορά, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Να σημειωθεί οτι η προτεινόμενη απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδυναμεί με περίπου το 17% των συνολικών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ντίζελ της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ισχύουν τον Μάιο του 2025. Αντικατοπτρίζει περίπου το 3% της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η Ευρώπη βασιζόταν κυρίως στις εισαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, αλλά τα τελευταία χρόνια βασίζεται όλο και περισσότερο στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το 2026 στηρίχζθηκε κυρίως στις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία για να καλύψει τη ζήτηση ντίζελ.