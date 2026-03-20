H Ελβετία διακόπτει τις εξαγωγές όπλων προς τις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Ελβετία δήλωσε την Παρασκευή (20/3) ότι δεν θα εκδίδει άδειες σε εταιρίες για την εξαγωγή όπλων στις ΗΠΑ λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στο Ιράν, επικαλούμενη την ουδετερότητά της.

«Η εξαγωγή πολεμικού υλικού σε χώρες που εμπλέκονται στη διεθνή ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν δεν μπορεί να εγκριθεί για όσο διάστημα διαρκεί η σύγκρουση», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

«Οι εξαγωγές πολεμικού υλικού στις ΗΠΑ δεν μπορούν να εγκριθούν προς το παρόν», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως οι εξαγωγές ελβετικών όπλων αυξήθηκαν κατά 43% το 2025, φτάνοντας τα 948,2 εκατομμύρια φράγκα, κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης από τη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δώσει στις αρχές Μαρτίου το υπουργείο Οικονομίας της χώρας.

Οι εξαγωγές πολεμικού υλικού αυξήθηκαν κατά 43%, φθάνοντας τα 948,2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (1,04 δισ. ευρώ), έπειτα από δύο συνεχόμενα χρόνια πτώσης. Η Γερμανία αναδείχθηκε εκ νέου στη μεγαλύτερη αγορά, απορροφώντας εξοπλισμό αξίας 386,4 εκατομμυρίων φράγκων.

Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 92,4 εκατομμύρια φράγκα, η Ουγγαρία με 63,4 εκατομμύρια, η Ιταλία με 62,2 εκατομμύρια και το Λουξεμβούργο με 47,4 εκατομμύρια. Οι εξαγωγές αφορούσαν κυρίως πυρομαχικά, τεθωρακισμένα οχήματα και ανταλλακτικά για τη Γερμανία, εξαρτήματα κανονιών για την Ιταλία και εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών για τις ΗΠΑ.