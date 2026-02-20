H εικόνα για τον Γκιουλέκα, η πρόταση Τσίουρα και η εκδήλωση Καράογλου

Γράφει ο “Γέρων”

Πολύπειρο κοινοβουλευτικό στέλεχος της ΝΔ περίμενε με αγωνία, όπως μου είπαν πηγές μου, την ώρα ομιλίας του Αγγελούδη να ανακοινώσει και επίσημα την νέα του υποψηφιότητα. Γιατί; Μα διότι θα ήταν για τη ΝΔ στο Δήμο Θεσσαλονίκης “μία κάποια λύσις”. Για να μην έχουν και τα προβλήματα που διαφαίνονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας…

Συνάντηση με 300 στελέχη του απο τη Θεσσαλονίκη και τους πέριξ νομούς είχε ο Θόδωρος Καράογλου ενόψει της εκδήλωσης του πολιτικού του γραφείου στις 7 Μαρτίου στο Porto Palace. O πρώην υπουργός είναι γνωστό πως στην εκδήλωση θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι γνωστό πως θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να του ανακοινώσει και επίσημα την απόφασή του. Θα ήθελα να είμαι σε μια γωνία σε αυτήν την συνάντηση καθώς προ των αυτοδιοικητικών εκλογών θα προηγηθεί ανασχηματισμός και εθνική κάλπη…

Αξιόπιστη πηγή μου μετέφερε πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα ορατό beef μεταξύ του Σπύρου Πέγκα, επικεφαλής της “Θεσσαλονίκη για όλους” και του Μιχάλη Τρεμόπουλου που με την “Οικολογία Αλλελεγγύη” συνεργάστηκε εκλογικά μαζί του.

Ποιος πρώην αντιδήμαρχος επί Μπουτάρη στο Δήμο Θεσσαλονίκης ουσιαστικά αυτοπροτείνεται για υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ;

Παρέμβαση Κουτσούμπα ζητούν οι ΔΑΠίτες του ΑΠΘ που καταγγέλλουν επίθεση στελέχους της ΠΚΣ σε μέλος της φοιτητικής τους οργάνωσης. Ζητούν απο τον γραμματέα του ΚΚΕ τη διαγραφή του. Εντάξει όχι πως πέφτω από τα σύννεφα με την καταγγελία επίθεσης της Πανσπουδαστικής στη ΔΑΠ αλλά θα έπεφτα αν όντως ο Κουτσούμπας τον διέγραφε, έστω καταδίκαζε την επίθεση…

Την προσεχή Τετάρτη θα βρεθεί τελικά στη Θεσσαλονίκη η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου για τα θέματα της κοινωνικής κατοικίας. Η επίσκεψή της που ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη εβδομάδα ακυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί η πτήση της απο Αθήνα.

Για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα βρέθηκε στην πόλη ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Τη Δευτέρα ο Χρήστος Δήμας επιθεώρησε τα έργα στο fly over και είχε σύσκεψη για το Μετρό Καλαμαριάς ενώ χθες παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΒΕ.

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη είχε νωρίτερα ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Θανάσης Τσιούρας. Θα μου πείτε πως αυτό δεν είναι είδηση καθώς είθισται οι υποψήφιοι να κάνουν θεσμικές συναντήσεις. Η είδηση όμως σε αυτήν την συνάντηση ήταν πως ο Τσιούρας, πρώην γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο μετέφερε στον γενικό γραμματέα τη νομική του επιχειρηματολογία για τους λόγους που το δημοψήφισμα που ζητείται για τη ΔΕΘ είναι παράνομο.

Θετική είναι η εικόνα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΥΜΑΘ Κώστα Γκιουλέκα. Στο κυβερνητικό επιτελείο πιστώνουν στον υφυπουργό και τις παρεμβάσεις εξωστρέφειάς του αλλά κυρίως ότι με τις συσκέψεις φορέων που θεσμοθετεί βάζει την πόλη γύρω από το ίδιο τραπέζι για την αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων της. Και εδώ που τα λέμε αυτός είναι ο ρόλος που έχει απομείνει, ή έχουν αφήσει στο ΥΜΑΘ. Μην εκπλαγείτε πάντως αν μετά τον ανασχηματισμό το ΥΜΑΘ γίνει και πάλι αυτόνομο Υπουργείο…